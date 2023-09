Juan Antonio Coloma valora avances del fast track legislativo: “Estamos cerca de llegar a la meta”

La mañana de este miércoles el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se refirió a la agenda de seguridad que se está llevando adelante en el Congreso, particularmente al fast track legislativo, compromiso entre el Ejecutivo y el Legislativo que contempla la priorización de 31 proyectos para enfrentar la crisis en materia de seguridad.

Al respecto, Coloma, en conversación con Radio Duna, valoró que “de los 31 proyectos 14 ya están despachados y eso es un cambio bien importante. Hay otros dos que van a ser despachados la próxima semana y otros diez que están en proceso de tramitación, o sea, estamos cerca de llegar a la meta”.

Uno de los proyectos dentro de la agenda de seguridad es el de la ley de usurpaciones, iniciativa que endurece medidas en contra de las ocupaciones ilegales de terrenos y que en tercer trámite constitucional fue despachado por el Senado, asestando así una dura derrota al gobierno, desde donde anunciaron que se vetaría el artículo de defensa privilegiada.

Respecto a esa disyuntiva, el senador Coloma planteó que la “ley de usurpaciones es muy importante en Chile, en el país hay violaciones periódicas respecto del derecho de propiedad y si no se logra actuar dentro de las 12 horas, después se transforman en judicializaciones que se demoran años en restaurar lo que es el derecho de propiedad. Eso es imposible en un Estado de Derecho mantenerlo y la Ley de Usurpación justamente lo que hace es enfrentarlo”, aseguró.

Bajo ese escenario, señaló que, “si al gobierno hay un punto que no le gustó y no tuvo la mayoría para poder plantearlo -ojalá no lo haga-, tiene el veto, pero que ese veto sea para mejorar el proceso y no sea para destrozar lo que se ha avanzado a través de los votos transversales que ha habido en el Congreso y ese es el desafío que se ha planteado”.