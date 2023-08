Senado despacha a ley proyecto de usurpaciones y gobierno anuncia veto presidencial por “legítima defensa privilegiada”

Con una carpeta bajo el brazo llegó al Senado, este miércoles, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), consciente de que a ese día la mayoría de fuerzas opositoras iban a despachar a ley el proyecto que endurece medidas en contra de la usurpaciones ilegales de terrenos.

En la carpeta, el ministro transportaba una transcripción de sus declaraciones del martes en las que señaló que “el gobierno no lo va a promulgar (la ley de usurpaciones) y, por el contrario, va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución”. Además, llevaba una copia de lo que dice la Carta Fundamental respecto de las facultades presidenciales para devolver una iniciativa legal al Congreso y presentar observaciones, también llamados “vetos”, en la jerga parlamentaria.

Con esos documentos, Elizalde logró sofocar algunas de las críticas que empezaban a manifestar algunos legisladores ante lo que consideraban una abierta negativa del Ejecutivo a no promulgar un texto aprobado por el Congreso.

En su ronda de conversaciones y también en declaraciones a los medios de comunicación, el ministro recalcó que sus palabras se referían específicamente al uso de veto presidencial.

“Es una norma que transgrede los principios sobre los que se ha construido nuestro sistema penal. En Chile está prohibida la justicia con mano propia. La violencia entre particulares no es la forma civilizada para resolver los problemas jurídicos (...). Una de las alternativas que se evalúa es que el Presidente de la República (Gabriel Boric) presente observaciones al proyecto, es lo que comúnmente se conoce como veto”.

Si bien la aclaración de Elizalde bajó en un tono las críticas opositoras, igualmente los senadores de Chile Vamos cuestionaron el uso de herramientas excepcionales que dentro del régimen presidencial chileno es muy difícil que sean revertidas por las fuerzas parlamentarias.

“Le diría al gobierno que no desinforme a la ciudadanía. Este proyecto no genera enfrentamientos (...). Me parece extremadamente grave que gobierno en vez de apoyar este proyecto que quiere la ciudadanía y quiere este Congreso, habiendo perdido en votaciones, amenace con un veto”, dijo el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

El jefe de los senadores UDI, Gustavo Sanhueza, añadió: “Lamentamos profundamente las declaraciones del ministro Elizalde, porque atentan contra el sentir ciudadano. El proyecto de usurpaciones refleja el sentir de la ciudadanía. Va en la línea contraria de restablecer el Estado de derecho en nuestro país”.

Minutos después en la sesión del Senado, en una ronda de tres votaciones, la mayoría opositora, facilitada por algunas ausencias oficialistas, aprobó los cambios que había introducido la Cámara y despachó a ley la iniciativa. Una vez que sea notificada La Moneda de esta aprobación, tendría un mes para presentar el respectivo veto.

Los puntos más delicados que el oficialismo cuestionaba se aprobaron con una mayoría opositora de 23 votos. En lo medular, el proyecto modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.

Si bien inicialmente el gobierno había patrocinado esta reforma -surgida de un par de mociones de senadores opositores-, el punto más complicado era una conjunción de disposiciones que permitían a civiles actuar por su cuenta para recuperar terrenos tomados, en base a un principio de legítima defensa, en cualquier momento. A juicio de La Moneda, que infructuosamente intentó convencer a grupos no alineados, ese punto daba espacio a la “justicia por mano propia”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), había calificado esta situación como un acto de salvajismo, mientras que Elizalde lo definió como un atentado a los principios civilizatorios.

La jefa de gabinete, de hecho, este miércoles, previo a la votación en la Cámara Alta, anunció la presentación del veto presidencial apuntando al tema de la legítima defensa. “Así como está esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo. Vamos a vetarlo, porque nuestro gobierno es responsable. Nuestra firma, no el anonimato, va a estar detrás de esta ley, y no queremos andar por la vida diciendo que nosotros validamos que la gente en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia, sobre todo cuando esta ley está habilitando para pedir la acción de los policías en cualquier momento”, aseguró la secretaria de Estado.