La derecha vuelve a la escuela

Será en marzo cuando el exministro del Interior Gonzalo Blumel (Evópoli) partirá, con cuaderno y lápiz en mano, de vuelta al pizarrón a hacer clases. El exsecretario de Estado será uno de los formadores de liderazgos políticos que estarán en el taller que prepara el centro de estudios ligado al partido, Horizontal.

Pero Blumel no será el único en esa posición dentro de la derecha. Luego de unas elecciones presidenciales donde el candidato del sector, José Antonio Kast, perdió por casi un millón de votos frente a la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el diagnóstico fue compartido en Chile Vamos: Faltan jóvenes, mujeres y figuras renovadas que puedan reforzar a la coalición de cara a las elecciones venideras.

“Tenemos que reconocer que hoy estamos perdiendo en los grupos de sub-35. Y perdemos por walk over (no presentarse), porque no estamos en sus temas, en sus espacios. Eso tiene que cambiar y trabajaremos para eso”, dice el secretario general de RN, Diego Schalper.

Una carencia en el sector que se grafica en los distintos hechos que han golpeado a la derecha: convencionales que no son tomados en cuenta en el pleno, al punto que no se discuten sus iniciativas y su representación minoritaria no pesa en las aprobaciones de normas; una elección municipal donde el sector fue derrotado perdiendo comunas emblemáticas como Viña del Mar, Santiago, Ñuñoa y Maipú, además de los sufragios a gobernadores donde Chile Vamos solo se impuso en una región.

Y como la guinda de la torta del debacle, la coalición tuvo que conformarse con apoyar a un candidato de fuera de las huestes oficialistas, como Kast, luego de que la carta del sector, el exministro Sebastián Sichel, terminara en cuarta posición.

Es así que por estos días más referentes se volcarán a formar liderazgos políticos. Tal es el caso del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), quien anunció la creación de un fundación para encontrar liderazgos comunales. Al igual que el propio José Antonio Kast, quien desde la vereda de Acción Republicana se volcará a formar nuevos dirigentes.

También estará el caso de los que pasarán a ser exautoridades de gobierno, como los ministros Rodrigo Delgado (Interior) y Jaime Bellolio (Segegob), que van a colaborar desde esa área. Mientras que partidos como la UDI y RN también harán lo suyo, al igual que centros de estudio ligados al sector.

A eso se suman otras iniciativas más particulares, como la de la periodista Javiera Rodríguez, que ha contado con el apoyo de referentes como la convencional Marcela Cubillos y la constitucionalista Marisol Peña.

“Hay un desafío para los próximos años, atraer a gente sana prepararla y construir desafíos con ellos. En la municipal creo que fue más evidente que los éxitos se construyen con tiempo y sin duda hubo crisis de renovación dada la nueva ley de límite a la reelección que afectó a los partidos más antiguos”, dice el presidente de Evópoli, Andrés Molina.

Desde clases a trabajo territorial

Las distintas iniciativas ya se encuentran preparando el cronograma de cómo serán los talleres de formación. En Horizontal, su director ejecutivo, Juan José Obach, explica que “va a ser uno de los pilares del centro de estudios” y que el programa se llamará “Líderes para Chile”. Ahí no solo hará clases Blumel, sino que también el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, mientras que la coordinadora general será Verónica Papic, cientista política y exjefa de división del Ministerio del Interior.

El proceso consistirá en seleccionar a líderes que no necesariamente sean militantes, pero sí que compartan las ideas del partido. “Queremos hacerlo transversal, líderes sociales, universitarios, de las propias comunidades locales”, dice Obach. Una vez seleccionados los líderes, se les harán clases para luego pasar al trabajo territorial como municipios u organizaciones sociales.

Uno de los principales motivos, dice Obach, es que “hemos visto cómo colectivos como el Frente Amplio han logrado posicionar distintas figuras jóvenes y ahí la derecha está al debe”.

En RN, en tanto, la iniciativa será liderada por la directiva y se dividirá en dos áreas: capacitaciones a nivel nacional y formación internacional, que estarán a cargo de la vicepresidenta Andrea Ojeda, la cual ha estado en contacto con figuras del exterior que sirvan de referencia para la militancia. Además, RN contempla seguir con las giras que ha estado haciendo el partido en su “proceso de escucha”, donde recorren todo Chile con la idea de identificar potenciales nuevos liderazgos en cada región.

La idea también en esa tienda es hacer alianzas con algunas instituciones como la Fundación Libertad de Valparaíso, o el Instituto Libertad y también reactivar el trabajo en el mundo estudiantil reforzando a la Centro Derecha Universitaria (CDU) para que logre más federaciones a nivel universitario. Lo otro será reforzar liderazgos jóvenes del partido, como el secretario general, Diego Schalper, y el mismo Diego Paulsen.

“Desde que asumimos como directiva, una de las tareas que tenemos es enfrentar el tema de las capacitaciones. Es absolutamente necesario renovar los cargos. Nuestra directiva mira para adelante en términos de ya pensar con una hoja de ruta para la elección municipal. Por lo menos RN ha hecho su trabajo”, dice el presidente del partido, Francisco Chahuán.

Paulsen, en tanto, irá de forma paralela a RN pues espera desde su fundación conectar a liderazgos comunales de la sociedad civil que no estén vinculados a la política, para incorporarlos y que se sumen con eventuales carreras.

En ese mismo partido, el excandidato presidencial Mario Desbordes también buscará formar liderazgos políticos desde la derecha social a través de la creación de un nuevo centro de estudios. Ahí impulsará a jóvenes del partido como los dirigentes Javier Molina y Víctor Blanco.

Mientras que en la UDI, la secretaria general, la diputada María José Hoffmann, dice que “nos vamos a dedicar 100% a la formación de nuevos cuadros. Desde la secretaría general vamos a recorrer Chile convocando liderazgos en regiones con miras a la municipal”.

En el Partido Republicano, el diputado electo José Carlos Meza explica que la apuesta de Kast es “potenciar gente joven en regiones y buscar competir para recuperar las zonas que ha ido ganando el Frente Amplio, como Maipú, Valparaíso, Viña del Mar, Valdivia. Para eso lo que queremos apuntar es a arriesgarnos con gente joven o que venga desde fuera de la política, y también los liderazgos locales que hemos ido conociendo”.

De manera más independiente, la periodista Javiera Rodríguez -exintegrante del comando de Sebastián Sichel- también prepara liderazgos para el sector a través de “Las Mentoras”. Ahí busca impulsar rostros femeninos. A los talleres que anteriormente hizo con Marcela Cubillos y Marisol Peña, hoy se encuentra preparando un encuentro en la Quinta Región y también una gran convocatoria para el 8M. En esa instancia, invitarán a líderes mujeres como las alcaldesas Camila Merino (Vitacura), Daniela Peñaloza (Las Condes), Evelyn Matthei (Providencia), entre otras. “Sin mujeres y sin jóvenes no se gana una elección, ni ahora ni nunca. Y es algo muy cultural, debe haber un trabajo serio para que no comentamos el error de terminar con generaciones perdidas”, dice Rodríguez.

También habrá centros de estudios ligados al sector, como Libertad y Desarrollo (LyD) que harán lo propio. Este 2022 realizarán ciclos y seminarios de formación para jóvenes con líderes de organizaciones civiles

Búsqueda de financistas

Para proyectos de esa envergadura los impulsores de los talleres se han tenido que mover para encontrar a financistas que puedan sustentar las iniciativas. Y si bien varios reconocen ya contar con el financiamiento desde aportes a privados, prefieren no transparentar quiénes son los donadores de dinero.

Tal es el caso de Horizontal, donde Obach dice que cuentan con aportes que financian la causa, pero prefiere no revelar los nombres. En el Partido Republicano, en tanto, recalcan que lo suyo es recolectar fondos a nivel masivo, que son aportes individuales, pequeños, pero que en suma se llegan a buenas cifras.

Con todo, los mismos mecenas que suelen aportar a la política, dicen que lo seguirán haciendo a nivel de formación de liderazgos políticos, pero prefieren no revelar qué causas aportarán. “Es de las cosas importantes, darle principio de interpretación a muchos jóvenes y esto es algo que el sector empresarial no ha entendido. Pero en sí, yo he ayudado y voy a seguir ayudando si acaso se presentan cosas buenas, en la medida de mis fuerzas”, dice el expresidente de RN Carlos Larraín, reconocido por ayudar causas del partido.

El líder de la CPC, Juan Sutil, recalca que “por supuesto que en lo personal, o en lo familiar, también voy a contribuir a aquellos liderazgos jóvenes que puedan permitir un mejor futuro para Chile. Eso siempre, porque es una responsabilidad de todo ciudadano. Yo todavía no he tomado decisiones, pero en su minuto por supuesto que voy a apoyar lo que me parezca adecuado”.

En esa misma línea se manifiesta el empresario Nicolás Ibáñez, quien también suele ayudar en diversas causas políticas. “Hay que darle el paso a una nueva generación. La figuras de la izquierda se han renovado y las caras son nuevas y refrescantes. En la derecha también debemos renovar las caras, poner énfasis en la cultura, ganar los corazones, y, sin perder de vista nuestro ideario libertario, ser flexibles para acoger los temores y desencantos, pero con soluciones dignas y no subyugantes”.