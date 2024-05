Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, oficializa su decisión de no presentarse a la reelección: “Dos períodos alcaldicios son suficientes”

“La razón de la decisión es muy sencilla; cumplir con la palabra empeñada. Hace un par de años atrás yo mencioné públicamente que dos períodos alcaldicios son suficientes, hoy estamos cumpliendo con esa palabra empeñada”. Con esta declaración, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, oficializó su decisión de no presentar su candidatura a la reelección por el sillón municipal.

En la Sala Rivoli, rodeado de simpatizantes, Sharp argumentó que “esto puede ser contranatural, porque los políticos tienden a apernarse en los cargos, pero aquí queremos marcar una diferencia ¿cuántos parlamentarios y alcaldes dicen que van por un período y terminan en tres? Luego saltan a la Cámara de Diputados y al Senado y viceversa. Se va replicando lo que se conoce como la casta política”.

Aunque ya había comunicado su determinación en una entrevista en La Segunda, en el encuentro con vecinos, precisó que “nosotros con el proyecto de Alcaldía Ciudadana queremos seguir y tenemos una candidatura que fue proclamada en un encuentro ciudadano con más de 900 vecinos de Valparaíso”.

Por esto mismo, anunció que la actual directora de la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco), Carla Meyer, se presentará como candidata a la alcaldía.

“Esperamos que sea la primera mujer alcaldesa en nuestra comuna y la decisión está puesta en ese plano. La política en Chile está completamente deslegitimada, la gente no les cree porque dicen una cosa y hacen otra, la política no está para apernarse ni servirse, está para servir. Esa es la razón de esta decisión, a mi juicio, muy coherente”, manifestó.

En conversación con CHV, Sharp fue consultado sobre sus intenciones de postularse como senador de la región, ante esto zanjó que “no he lanzado mi candidatura a nada. Hoy estoy tomando esta decisión y lo que pase más adelante se verá. Por ahora, me interesa terminar mi gestión como corresponde y ponerme a disposición de nuestra futura alcaldesa, Carla Meyer”.