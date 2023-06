La reflexión de Ricardo Lagos sobre los deudores del CAE: “Los jóvenes fueron engañados prácticamente”

El 21 de mayo de 2005, estudiantes de las universidades tradicionales se congregaron en Valparaíso para protestar en contra del gobierno de Ricardo Lagos por sus políticas de financiamiento de la educación superior. En su discurso frente al Pleno del Congreso Nacional, el entonces Mandatario encaró a jóvenes que reclamaban contra el Crédito con Aval del Estado.

“Voy a decir que lamento lo que está ocurriendo. Lamento que los jóvenes de Chile salgan a la calle a protestar porque hay una ley que quiere ayudar a los jóvenes que van a otros establecimientos de educación superior”, señaló Lagos entonces.

“De 200 mil jóvenes en 1990, hay 600 mil jóvenes hoy día. Hoy, mi mayor orgullo, de cada diez jóvenes que están en la universidad siete, siete, es primera generación en su familia que llega a la universidad (…) Queremos llegar a los 600 mil jóvenes y no solamente a aquellos jóvenes que estudian en universidades del Consejo de Rectores. Por eso no entiendo una movilización que esté en contra de que los beneficios que reciben lleguen a otros”, afirmó.

A mediados de 2018, cuando en la Cámara de Diputados se desarrollaba una comisión investigadora sobre el crédito, Lagos abordó el tema apuntando a que la implementación de sistema no le correspondió a su gobierno sino que al de su sucesora, la exmandataria Michelle Bachelet.

“El crédito entró recién a partir del 2006, con el gobierno que entró, por lo tanto la forma como se implementó esto no es mi responsabilidad”, dijo en una entrevista en radio Universidad La República.

“Ningún ministro de Educación ha exigido la empleabilidad”

En su programa para llegar al gobierno, el Presidente Gabriel Boric se comprometió a abordar una condonación e implementar un nuevo sistema de financiamiento. En una entrevista en radio Pauta, difundida este martes, Lagos respondió a si le parece justo condonar.

“El condonar el CAE lleva una falta enorme en aplicar la ley ¿Por qué? Porque yo exigí cuando se hablaba de que era necesario apoyar al pago a los estudiantes, dije yo, bueno, muy bien, solo el Estado puede acreditar la seriedad de los títulos y grados que se dan, tiene que haber una Agencia de Acreditación. Se estableció la Agencia de Acreditación y la Agencia de Acreditación plantea en la ley, está en la ley hoy vigente dos cosas: acreditar la seriedad de los títulos y grados que se van porque hay calidad académica en esa universidad, profesores suficientes para enseñar con calidad adecuada y una segunda, la empleabilidad de los títulos y grados que se están ofreciendo”, señaló.

“Nunca ningún ministro de Educación ha exigido la empleabilidad como criterio para otorgar aquello. Le he preguntado a muchos ministros ¿Ministro, por qué usted no exige que entreguen la empleabilidad?. Con ese antecedente es la razón por la cual están todos esos jóvenes que estudiando creyeron que tenían un título que les iba a servir, pero el Estado no respondió a esa ley dice. Es ley la dicté en mi gobierno, pero yo sabía lo que estaba hablando y dije no, tiene que acreditar la empleabilidad y nunca se aprobó esa parte de la ley. En consecuencia entonces ¿De dónde va a sacar la plata? Si los jóvenes fueron engañados prácticamente. Entonces los jóvenes dicen me hicieron estudiar y ahora tengo que pagar”, sostuvo el expresidente.

Lagos defendió la idea de una reforma tributaria y esbozó que su implementación podría servir para abordar el financiamiento de esa eventual condonación, pero para que los números den “hay que aplicar más dolor”.

El exmandatario afirmó que hay una responsabilidad del Estado en la deuda.

“Es responsabilidad del Estado, pero la responsabilidad está en todos los que han administrado el aparato del Estado desde que comenzó la ley a funcionar, esa ley entró en vigencia el 2006, cuando yo ya dejaba el gobierno”, aseguró.

El 2017 el Mineduc fijó en US$ 8.260 millones la eventual condonación del CAE, solicitada por los estudiantes, es decir, 3,26 puntos del PIB. Como referencia, la construcción de la Línea 6 del Metro significó para el estado una inversión de US$ 1.300 millones. En marzo de 2022 la cifra de morosos del CAE se encumbraba a 342 mil y la deuda estudiantil superaba los US$ 10 mil millones. En total, 1.106.700 estudiantes se habían visto beneficiados con el crédito y solo 27 mil habían pagado completamente su deuda.

Por una situación prolongada de morosidad, el Estado -en su carácter de aval- pagó la garantía asociada al crédito de 211,8 mil egresados de sus carreras, convirtiéndose en su acreedor directo, así como de 120,6 mil estudiantes que abandonaron sus carreras. El saldo de los créditos, en tanto, aumentó 11,3 millones de UF en un año.