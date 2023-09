La reservada reunión UDI-RN y el PS para apuntalar el proceso constituyente

Hasta la oficina del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, llegó este lunes en la tarde -cerca de las 18 horas- un grupo de presidentes de partidos para transparentar sus reparos en torno al proceso constituyente que es dominado por el Partido Republicano. Ahí, además del líder gremialista, estuvieron el timonel electo de RN, Rodrigo Galilea, y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, además de los expertos Máximo Pavez (UDI) y Juan José Ossa (RN).

La cita, que no contó con la presencia de personeros del Frente Amplio, el Partido Comunista ni republicanos, se dio en uno de los momentos más complejos del Consejo Constitucional, luego de que la encuesta Cadem mostrara que un 59% se decanta por la opción “En contra” y solo un 21% por el “A favor” y cuando parte sustantiva de la propuesta ya está votada por el pleno.

Fue en esa línea, que los dirigentes abordaron qué solución se puede dar para revertir la animadversión que ha concitado hasta ahora la propuesta del órgano redactor, el cual está controlado mayormente por el Partido Republicano. Esta semana el proceso constituyente sufrió un nuevo golpe, luego de que la alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial, Evelyn Matthei (UDI), afirmara que es muy probable que fracase la propuesta de nueva carta fundamental, mientras que algunos liderazgos se inclinaron por seguir promoviendo el anteproyecto de nueva Constitución presentado por la Comisión Experta.

De acuerdo a algunos de los que estuvieron en la reunión, esta se hizo con la idea de iniciar la búsqueda de “una negociación política” entre los distintos sectores políticos. Desde la centroizquierda, Vodanovic arribó al encuentro para sondear qué tanto piso hay para llegar a un acuerdo con la UDI y RN. Así, se vieron varias alternativas. Entre ellas, hacer una especie de acuerdo político entre todos los sectores políticos para salvaguardar el proceso actual. Aún quedan algunas etapas como que se termine de votar en el pleno del Consejo Constitucional y que el texto llegue a manos de los expertos el 7 de octubre. Luego habrá una comisión mixta.

Sin embargo, en la centroizquierda afirmaron que quedaron con preocupación, pues creen que Chile Vamos no tiene control sobre sus propios consejeros, por lo que difícilmente se podría alcanzar un acuerdo.

Una de las alternativas que se ha barajado entre personeros de la centroizquierda es la de presentar el anteproyecto de los expertos como una reforma constitucional en el Congreso Nacional. Esto considerando que ahora los quórums son más bajos, por lo que es más fácil de aprobar.

Sin embargo, desde Chile Vamos plantearon tajantemente que eso no es una opción. En esa línea, tanto Galilea como Macaya sostuvieron que su apuesta es que la Comisión Experta mejore el texto. Más tarde, el timonel de la UDI publicó en sus redes sociales que “estamos trabajando para que gane el ‘a favor’ el 17/12 para tener una buena constitución que cierre el tema constituyente y le dé estabilidad a Chile. No apoyaremos la idea de que el proceso siga después del 17/12 llevando al Congreso texto de los expertos o algo similar”.

El lunes, además, el senador gremialista dijo que “obviamente los expertos van a cumplir un rol”. En tanto, Galilea añadió que “siempre hay espacio de mejoras”.

16 DE OCTUBRE DE 2019/VALPARAISO Senador Rodrigo Galilea en la comisión de constitución del senado FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

La ministra del Interior, Carolina Tohá, en tanto, se refirió a las posibles conversaciones en torno al anteproyecto y señaló que “son todas especulaciones”. Según detalló la secretaria de Estado, “el Ejecutivo lo único que tiene decidido en este aspecto es impulsar, promover, invitar a que se construya un acuerdo. Una Constitución para ser sustentable se tiene que basar en un acuerdo de la sociedad. La vez pasada no lo logramos y por eso fracasó el proceso. Esperamos que esta oportunidad sí se logre. No hay plan B. Una vez que se resuelva por la sociedad qué hacemos respecto a esta propuesta que va a hacer el Consejo Constitucional, se analizarán otras alternativas. En este momento, no tenemos ninguna otra preparada ni en preparación”.

El Consejo Constitucional. Foto: Jesús Martínez, Agencia Uno.

La alternativa de la izquierda

En el círculo de los senadores oficialistas afirman que la intención de la timonel socialista para participar del encuentro era “tantear” si existe “piso” al interior de la UDI y RN para generar un acuerdo “amplio y total”.

De hecho, la senadora dijo a La Tercera que “no hay plan B. Hoy día discutimos largamente en la reunión de mesa del partido acerca de la posición que tenemos hoy respecto del proyecto constitucional. Esta es una sola: respetar el proceso en curso, respetar el trabajo que están haciendo los consejeros constitucionales (…). Ni siquiera ha habido una discusión ni en la comisión política o en la mesa sobre tomar otra opción”.

Además, Vodanovic criticó a los diputados de su partido que han deslizado que pueda existir alguna alternativa en caso de fracasar este nuevo proceso constitucional. “No solo es inadecuado e inconsulto lo que han hecho los parlamentarios socialistas (Jaime) Naranjo y (Juan) Santana, sino que no responden a la línea política del partido”, afirmó.

La articulación de un Plan B -sin embargo- ya es tema de amplia conversación en el oficialismo, donde cada vez toma más fuerza la posibilidad que el Congreso revise el anteproyecto de nueva Carta Magna para luego presentar reformas constitucionales. En esa línea, el senador socialista Gastón Saavedra dijo que “es una posibilidad cierta que no hay que descartar (...). Esta es la única salida que nos va quedando y hay que desarrollarla como corresponde, entendiendo que el Congreso tiene la validación democrática. Además, se rebajaron los quórum para poder presentar reformas a la actual Constitución”.

16/01/2023 COMITE POLITICO EN LA FOTO, GASTON SAAVEDRA Y PAULINA VODANOVIC FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Consultado sobre si el tema se ha abordado con el ministro Segpres, Álvaro Elizalde (PS), el senador respondió que “va a ser una conversación de esta semana. Siempre nosotros tenemos almuerzos, nos vemos en el Congreso. Aprovecharemos los minutos para conversar”.

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) dijo este lunes en un punto de prensa en el Congreso que “la única manera de salvar este proceso constitucional es un acuerdo político transversal ahora (…), donde se despejen las dudas, donde se eliminen aquellas cosas que están siendo cuestionadas y donde se incorporen todas las visiones”.

Y, específicamente sobre la posibilidad de revisar el anteproyecto, el expresidente de la Cámara sostuvo que “esa es una posibilidad que hay que evaluar. Efectivamente, muchos creemos que el anteproyecto del Comité de Expertos, de cierta manera, involucraba todas esas visiones”.

Santiago 26 de Julio 2023 Entrevista al diputado Raul Soto. Foto: Juan Farias /La Tercera

El tema -aunque no de manera formal, enfatizan- también se abordó en un almuerzo que sostuvo la bancada de senadores de la DC con las comisionadas expertas del partido, Paz Anastasiadis y Alejandra Krauss, junto con Tomás Jordán.

En esa misma línea, hubo otra reunión entre Amarillos por Chile y Chile Vamos en casa del exministro Isidro Solís (Amarillos). Anteriormente, el partido del diputado Andrés Jouannet se había juntado con personeros del Partido Republicano y, de acuerdo a fuentes de la directiva, es una opción volver a hacerlo.