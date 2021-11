“Las dictaduras nunca deben ser relativizadas”: Sichel arremete contra Kast tras declaraciones sobre el régimen de Pinochet

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, cuestionó este sábado a su rival José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) respecto a la postura manifestada por este último sobre el régimen de Augusto Pinochet durante un encuentro con la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en Chile.

Durante dicha reunión, registrada el viernes, Kast se refirió a las recientes elecciones en Nicaragua, marcada por cuestionamientos desde la comunidad internacional, haciendo una comparación con el régimen militar. “Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas, se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos, eso marca una diferencia fundamental”, señaló el exdiputado.

Sobre la misma, el candidato republicano agregó: “En Chile se aprobó una constitución, el año 1980, que fue modificada el año 1989, mientras todavía estaba dirigiendo el país Augusto Pinochet, se le hicieron modificaciones muy importantes y después se volvió a modificar esa constitución, bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Pero era misma constitución tenía toda la transición a la democracia, que se cumplió según lo establecido en esa constitución. Hasta el día de hoy, todas las instituciones, el parlamento, el poder judicial, la contraloría, las FFAA, siguen en base a lo que señala esa constitución”.

“Por lo tanto, no hay punto de comparación entre lo que ocurre en Cuba, donde llevan más de 70 años de dictadura, no hay punto de comparación con la narcodictadura de Venezuela y no hay punto de comparación con la dictadura de (Daniel) Ortega en Nicaragua”, añadió.

Tras esas declaraciones, este sábado, Sichel escribió una reacción en su cuenta de Twitter, marcando una diferencia con el candidato del Partido Republicano: “¿Por qué combatimos la polarización? Porque nos divide. ¿Por qué defendemos la libertad? Porque es lo contrario a la violencia. Las dictaduras NUNCA deben ser relativizadas. Ayer el PC, hoy Kast. Necesitamos esperanza y cambio, no pasado y odios. Se puede”.

Poco antes del mediodía, el candidato del oficialismo publicó una declaración en video, en que nuevamente cuestionó las palabras de Kast y, como lo ha hecho en otras ocasiones, también al PC por el apoyo de algunos de sus militantes a una declaración sobre las elecciones en Nicaragua, pese al desmarque del presidente de la colectividad y algunas de sus figuras. “También es muy malo para la democracia, y hay que condenarlo, lo que hace José Antonio Kast cuando relativiza lo doloroso que fue para miles de chilenos ver vulnerados sus DD.HH, o para una generación completa no saber lo que era la libertad o las elecciones democráticas”.

Reacciones desde otras candidaturas

Las palabras del republicano encontraron eco en otras candidaturas. En el caso de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), señaló al respecto: “Es absolutamente inaceptable y una falta de respeto a la memorias de las víctimas de la dictadura y a todos quienes sufrieron la persecución política, la tortura, es absolutamente inaceptable -señaló esta mañana a CNN Chile-. Bueno, él defendió la campaña del Si, la continuidad de Pinochet en su momento. Yo puedo decir con tranquilidad de que nuestro compromiso con los DD.HH es irreductible”.

En el caso de Marco Enríquez-Ominami (PRO), publicó una reacción a través de su cuenta de Twitter. “Con Kast no solo está en peligro la nueva Constitución. Está en peligro también la vida en común y nos va a robar la democracia. El negacionismo es una forma de violencia”, escribió.

La candidata Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) también se refirió al tema. “No es efectivo lo que él dice, porque si hoy tuviéramos una ley de negacionismo, esto sería parte de este proceso, en Chile se encarceló, torturó y se desapareció a los opositores”, señaló la senadora durante un punto de prensa este sábado. “En Chile, en una dictadura que él apoyó, se encarceló a quienes eran opositores, se torturó se hizo desaparecer. Tenemos una larga lista de personas que aún no sabemos dónde están”, agregó.