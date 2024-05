Roberto Valenzuela (DC), precandidato por La Florida: “Hay proyectos buenos del alcalde Carter que yo pretendo continuar si soy electo”

El concejal Roberto Valenzuela, militante de la Democracia Cristiana y respaldado también por el Partido Radical, aspira a llegar al sillón municipal de La Florida porque es su sueño de niño. Si bien es crítico de aspectos de la administración del actual jefe comunal, Rodolfo Carter, reconoce que le gustaría continuar proyectos como “Médico en tu barrio” y el vale de gas.

¿Por qué asume el desafío de participar en las elecciones primarias?

Este es un desafío de vida. Cuando tenía diez años visité el municipio. Pregunté quién era el señor alto que estaba con terno, el profesor me dijo que era el alcalde, y yo dije que algún día voy a ser alcalde. De ahí en adelante, siempre he trabajado en esa línea.

¿Cuál es su relación con la comuna?

Llegué de tres días de nacido a La Florida, un día de nieve. Conozco la comuna como la palma de mi mano. Vivo, estudié y trabajo en La Florida.

¿Cómo evalúa la administración del alcalde Carter?

Como toda administración, ha tenido de dulce y de agraz. Hay proyectos buenos que yo pretendo continuar si soy electo alcalde, como el Médico en tu barrio, Médico en tu domicilio, la inyección de neurobionta, el vale de gas que instauramos en este concejo. Pero hay otras cosas que a mí no me han gustado mucho, como la venta de los terrenos municipales. Hoy día somos una municipalidad que no tiene espacio propio. Donde está el alcalde es arrendado; donde está la dependencia municipal, también.

¿Qué lo diferencia de los otros candidatos del pacto?

Hay dos temas puntuales: la gente nos dijo que los polos no son buenos y la DC pertenece a la centroizquierda. Somos más moderados, tenemos capacidad de diálogo, estamos por ponernos de acuerdo en distintas políticas públicas. Eso la gente lo está valorando hoy día. Y con respecto a la gestión, tenemos dos proyectos superpotentes: queremos hacer el centro de rehabilitación de La Florida, para toda persona que no es atendida por la Teletón, gratuito. Y con respecto a la seguridad, queremos dar un golpe a la cátedra colocando cámaras de reconocimiento facial y lectores de patente.

¿Por qué es importante que el sector se quede con este municipio?

La gente no ha estado en el centro de la política comunal. Hemos tenido mucha explosión demográfica, no ha habido trabajo en las calles, ha habido mucho de populismo, poca política pública.

¿No cree que el PC tiene ganada la primaria? Tienen un colchón de votos importante.

No. Sus votaciones fueron momentos fotográficos que tiene la historia de Chile.