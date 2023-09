Líder de republicanos defiende norma de protección a la vida aprobada en el Consejo: “La penalización tiene que estar en la ley y así quedó consagrado”

Este jueves, el presidente del Partido Republicano, el exdiputado Arturo Squella, se refirió a la aprobación en el Consejo Constitucional del artículo 1 del capítulo II sobre derechos y libertades fundamentales, que establece que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.

La redacción de la norma en cuestión constituye un cambio respecto de lo regulado en la Constitución vigente, ya que en ese texto se señala que “la ley protege la vida del que está por nacer”. Los articulados, aunque similares, significan una importante diferencia, pues desde el oficialismo acusan que la expresión “de quien” pone en peligro la aplicación de la ley de aborto en tres causales

En ese sentido, el timonel de republicanos defendió la norma impulsada por la bancada de su partido y señaló -en entrevista con Tele13 radio- que “la frase que quedó incluida en el texto sobre el derecho a la vida hace una referencia más enfática a que lo que está defendiendo es la vida”

Además, Squella descartó que el espíritu de la norma tenga por objeto “derribar” la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. “No es precisamente eso lo que buscábamos, obviamente hay un guiño, que cuesta imaginarse quienes no sostengan que todo ser humano es persona. Pero más allá de eso, lo que nosotros buscábamos es hacer carne algo que dijimos desde el día uno, esta constitución tiene que estar centrada en las personas”, explicó el exdiputado.

En la misma línea, el líder del Partido Republicano descartó que la norma aprobada ayer entregue rango constitucional a la prohibición del aborto, sino que permitía alojar la discusión sobre penalización en la ley y en sede legislativa.

“No se está pretendiendo hacer cambios a través de la Constitución, pero eso no significa que no te cambie la manera de afirmar tus convicciones. Siendo rigurosos, apegados a lo que creemos, nosotros dijimos que nuestra mayoría en el Consejo no son para pasar una aplanadora por importante que sea la materia. Pero no corresponde, la penalización del aborto tiene que estar en la ley y así quedó consagrado ayer”, remarcó Squella.

“Por razones jurídicas, lo que corresponde es que ese debate quede entregado a la ley. Con mucha mala intención, quienes ya tomaron la decisión de que este proceso se caiga -particularmente desde el gobierno-, están tratando de confundir, dicen que con esa palabrita distinta (quien v/s que) habría una intención escondida. Eso es engañar a la gente y eso es muy grave”, acusó el exdiputado.