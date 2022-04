Militantes de Comunes cuestionan a Mix por nominación de su pareja como seremi de O’Higgins

“Lamentamos esta situación y esperamos que esta no sea una práctica que hemos rechazado desde nuestro origen y que representan el cuoteo y nepotismo que debemos jubilar en la política chilena”.

La frase es parte de la misiva que envió un grupo de militantes de Comunes de la región de O’Higgins -dirigida a la directiva nacional y a la comisión de instalación de gobierno de la colectividad- donde manifestaron su disconformidad con la designación del militante Gerardo Flores como SEREMI de Deporte.

En el escrito, apuntan directamente a la diputada de la colectividad Claudia Mix -quien sería pareja de Flores- como un factor en su nombramiento.

“Con sorpresa vimos el nombramiento de Gerardo Flores, en representación de Comunes, nombre que a la fecha no conocemos, no ha participado del partido ni de nuestra coalición en la región (...) Al no ser identificado en la región por los actores políticos de Apruebo Dignidad y al no haber participado de la campaña presidencial ni de alguna otra candidatura nuestra en la región, procedimos a solicitar información de su persona a nuestro compañero en la comisión de instalación de Gobierno y pudimos enterarnos que fue parte de la administración municipal del DC Alberto Undurraga en Maipú y que actualmente es pareja de la Diputada Claudia Mix”, detalla el documento.

Consultada la diputada Mix, afirma que “es un militante que la directiva respaldó en su nominación y eso es lo que importa hoy. Es un profesional que vive y trabaja en la región hace años”, aunque no quiso confirmar el vínculo que detallan los militantes de la región de O’Higgins.

Respuesta de la directiva

Durante esta tarde, la dirección nacional de Comunes respondió a través de un mail al grupo de militantes de O’Higgins, detallando que existían distintas instancias para promover nombres como autoridades regionales y, que en este caso, Flores fue propuesto por compañeros de militancia.

“Para la postulación de seremias había distintas maneras de enviar antecedentes: ya fuera por direcciones regionales, acuerdos regionales con otros partidos o con patrocinios de militantes. En este sentido, el compañero Gerardo Flores fue propuesto por compañeros de militancia. Teniendo aquello en cuenta, se tomó en consideración el nombre del compañero junto a sus antecedentes y su CV. Él tiene experiencia de trabajo en la región, sumado a una experiencia laboral considerable, y aquello generó que fuera considerado por el gobierno para asumir una seremi”, aseveran en la réplica de la directiva.

Previamente, Flores se desempeñó en la región como encargado del programa del adulto mayor en la Municipalidad de Mostazal.

En esa misma línea, la mesa directiva hizo un llamado a que los militantes de la región tomen contacto con el seremi para sostener una reunión para “hacerle las preguntas que correspondan”.