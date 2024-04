“Me voy a quedar en el Maule”: el mensaje de Paulina Vodanovic (PS) a quienes la ven como amenaza electoral

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 3 minutos

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Las visitas de la senadora a Arica, Tarapacá, Atacama y Valparaíso provocaron que algunos socialistas se pusieran nerviosos ante la posibilidad de que la actual timonel PS compita por otra región. Incluso provocó incomodidad en el comité del PPD, en que el senador Soria amenazó con repostular. Ella es tajante: "No me gusta que se instalen mentiras y que se empiece a hacer un ruido sobre que no iría a la reelección en Maule”.