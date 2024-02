José Miguel Insulza (PS): “Lagos merecía haber sido presidente más de una vez”

Aunque sabía que estaba agotado, sí reconoce que le sorprendió en cierta medida el retiro del expresidente de la República Ricardo Lagos de la vida pública.

El senador José Miguel Insulza (PS), quien anuncia que irá a la reelección en las próximas parlamentarias, afirma que Lagos debió ser elegido como jefe de Estado una vez más.

Además, asegura que en el Frente Amplio “no tienen el menor interés en identificarse” con el exmandatario.

Insulza fue su ministro del Interior, cuando le correspondió negociar las reformas constitucionales de 2005, en las que uno de los cambios más significativos fue la modificación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que el Presidente Gabriel Boric decidió convocar para este lunes.

A pesar de que las reformas de ese año eliminaron el tutelaje militar y el Cosena pasó a ser un órgano de carácter consultivo, quedó un prejuicio con aquella entidad, reconoce Insulza.

¿Le sorprendió el anuncio del expresidente Lagos sobre su retiro de la vida pública?

-En alguna medida, sí, pero déjeme decirle que yo sabía que el presidente estaba bastante agotado, bastante fatigado. Esto se había transformado en que todos querían hablar con Lagos, los periodistas querían preguntarle algo, los dignatarios que venían del exterior sentían que su visita era frustrada si no veían a Lagos. Y él necesita una condición de tranquilidad, precisamente para poder seguir pensando y aportando al país. Entonces él, en lugar de estar obligado a recibir a cualquiera que quiera hablar con él, va a decidir cuándo quiere hablar. Eso es lo que corresponde con la edad que tiene y su salud física.

¿Cree que con el tiempo el Frente Amplio y el PC van a aquilatar de otra forma el legado Lagos?

-Creo que no, francamente. Ellos están convencidos de que tenían la razón en todo, desgraciadamente, y no tienen el menor interés en identificarse con Ricardo Lagos. Lo importante es que el conjunto del país se identifique con Ricardo Lagos. Él dejó su gobierno con casi un 80% de popularidad. No nos contemos cuentos entre nosotros.

Es que después vino la crítica por un conjunto de episodios...

-Lo que pasa es que él debió haber vuelto y haber sido elegido el año 2009. Tal vez no tengo la autoridad moral, pues tuve la oportunidad de serlo yo (el candidato presidencial de la Concertación), pero yo estaba en otra cosa, en la OEA, y Lagos debió haber sido presidente nuevamente el 2009. Eso fue un error de él, porque debió haber perseverado en ese momento. Todos querían que fuera. Me da mucha pena, no estoy criticando ni a Bachelet ni a Piñera, pero Lagos merecía haber sido presidente más de una vez.

El Presidente Boric anunció que convocará al Cosena para este lunes. ¿Había un prejuicio o mejor dicho un trauma con esa medida?

-Había algunos prejuicios. El Cosena tenía nueve miembros, con los cuatro eran comandantes en jefe. El Cosena podría alterar claramente la vida política nacional. Durante el caso Pinochet, los comandantes en jefe estuvieron a punto de citar al Cosena varias veces. Su desaparición fue esencial en las reformas constitucionales del presidente Lagos. Aunque, para ser justo, reconozco que no había, en la oposición de la época, ningún ánimo de mantenerlo como estaba. Pero para hacer una concesión, no se eliminó el Cosena. ¡Se debió haber eliminado de la Constitución! Y haberlo creado por ley como un consejo asesor. Eso no se hizo y sigue provocando reticencia.

Ahora ya no nombra senadores, ni ministros del TC. Por lo tanto, no debería haber tanta distancia, ¿no?

-No debería haberla. Y en este momento es completamente útil. Porque hay una discusión no solo en el gobierno, también en las FF.AA., ¿porque qué es infraestructura crítica? ¿Y cuáles son las cosas para las que hay disposición del Ejército a participar? Es bueno que el Presidente, antes de decidirlo, para tramitar una ley de infraestructura crítica, consulte a los expertos. Creo que el Presidente quiere saber a qué están dispuestos (los militares) y a qué no.

Entonces, ¿le parece bien que se haya convocado?

-Me parece muy bien.

¿Por qué se enredó el gobierno? La ministra vocera dijo que era una píldora más, algo propio de una apuesta comunicacional.

-No es solamente comunicacional. Creo que era algo necesario y útil.

La seguridad sigue siendo el principal tema que preocupa a la ciudadanía. ¿El gobierno continúa en deuda al respecto?

-En materia de seguridad se ha hecho una cantidad enorme de cosas. A lo mejor el gobierno está en deuda en otras cosas, todavía no han sacado los proyectos económicos, el tema del crecimiento, pero en materia de seguridad este gobierno ha hecho más que ningún otro. Ahora se topó con un mundo completamente distinto al que yo tenía como ministro del Interior. De crimen organizado no se hablaba, ni de sicariatos, ni de portonazos. La vida ha cambiado sustantivamente y este gobierno ha sabido responder a eso.

¿Y no tiene ninguna crítica al trabajo que han hecho la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve?

-No, fíjese. Uno siempre puede hacer una cosa distinta. Pero han sacado una cantidad enorme de proyectos de ley, se han desplegado fuerzas en todas partes.

¿Ve una buena coordinación entre la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve?

-Sí, sí. Lo que pasa es que se olvida que el subsecretario del Interior prácticamente es el ministro de Seguridad Pública. La ministra participa sobre todo en el tema de las leyes, pero quien está en el día a día es el subsecretario. El subsecretario manda mucho más que otros ministros. No me da la impresión de que haya alguna dificultad con la ministra Tohá.

Y respecto de su futuro, ¿ya decidió ir a la reelección senatorial en Arica?

-Sí, estoy decidido a ir a la elección, hasta ahora. Hasta ahora sí. Usted sabe que la vida tiene muchos cambios, pero sí, voy a ir a la reelección.