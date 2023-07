Ministra Vallejo asegura que acusación constitucional en contra de Ávila “se basa en la homofobia y discriminación”

En su habitual vocería de los lunes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la acusación constitucional en contra del titular de Educación, Marco Antonio Ávila, impulsada por la oposición y aseguró que la ofensiva “se basa en la homofobia y discriminación”.

El jefe de Educación enfrentará este miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas el libelo acusatorio presentado por la oposición, en un escenario que se presenta incierto para el titular de la cartera. Y es que la definición estará marcada por una medición de fuerzas entre la oposición y un oficialismo golpeado por el escándalo de presunta corrupción que investiga el Ministerio Público a propósito de los traspasos entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones sin fines de lucro, cuyo epicentro es RD, partido donde además milita el secretario de Estado.

Sin embargo, la ministra Vallejo calificó como “muy poco serio e irresponsable” y de una “miopía que es insostenible” pretender vincular ambos hechos, el caso convenios y la acusación en contra de Ávila.

“No hay argumento político-jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. No hay una línea de esa AC que tenga sustento político o jurídico. Entonces para aquello nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos que en el análisis del mérito de esta AC no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado”, enfatizó Vallejo.

Según publicó La Tercera PM, si bien el panorama para Ávila es incierto, la decisión personal del ministro es no dar un paso al costado, aun cuando hay personas y cercanos que sí le han aconsejado hacerlo.

En La Moneda, en tanto, admiten que la crisis por los líos de plata ha dejado en un segundo plano la acusación contra Ávila, pero recalcan que se están haciendo todos los esfuerzos para que este miércoles logre contenerse el libelo.

“La irresponsabilidad es muy grande, los parlamentarios tienen derecho a presentar la AC; sin embargo, esta AC en particular carece de rigurosidad, de profesionalismo, de argumentos y de sustento político y más bien se basa en un acto de homofobia y discriminación”, apuntó la ministra Vallejo.

Durante esta tarde, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, también fue consultado acerca de la acusación, y al respecto indicó que esperaban que “prime un sentido de responsabilidad” y sobre la base del mérito de la acusación, “que es prácticamente inexistente desde el punto de vista jurídico”, esta finalmente sea rechazada.

“Esta acusación carece de fundamento jurídico y por tanto debiera ser rechazada. Creemos que se está utilizando este instrumento de manera inadecuada, toda vez que, tal como quedó acreditado una vez que el Ministro Ávila respondió la acusación, esta carece de fundamentos y por tanto no existe ninguna infracción por la cual debiera aprobarse la misma”, afirmó.