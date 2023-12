Montes ad portas de que se ingrese acusación constitucional en su contra: “Nos quita energía del trabajo, pero es propio de la democracia”

Tras participar de una actividad junto a la Conaf en la ladera del Cerro San Cristóbal, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la acusación constitucional en su contra que la oposición ingresará este martes a la Cámara de Diputados. Esto, por su eventual responsabilidad en las transferencias realizadas desde su ministerio a fundaciones que están siendo investigadas por la justicia, en el marco del denominado caso líos de platas.

“Los incendios en la política son bien complejos muchas veces, y los políticos tenemos la responsabilidad de asumirlos, procesarlos y buscar alternativas. En el caso del Ministerio de la Vivienda, nuestro desafío principal es producir vivienda, y estamos dedicados permanentemente a eso”, partió señalando, además de relevar que, de las 260 mil soluciones habitacionales comprometidas en el Plan de Emergencia Habitacional, ya van 92 mil entregadas.

Respecto al líbelo impulsado desde la derecha, el secretario de Estado desdramatizó la medida y dijo que “son parte de los instrumentos con los que cuenta el Parlamento (...), es propio de la democracia”.

“Yo no la conozco (la acusación constitucional). Tengo que conocerla para poder opinar sobre ella, sobre su alcance. Lo que sí puedo decir es que nosotros estamos tratando de trabajar, primero, por las viviendas de las familias”, aseguró.

En ese sentido, reparó en que “llevar parte de la atención hacia otras situaciones, como en este caso la acusación, nos quita energía del trabajo, que es principal, pero eso es propio de nuestra organización democrática”.

Consultado sobre los argumentos del líbelo, en donde -en uno de sus puntos- se acusa una falta de probidad, el ministro Montes reiteró que desconoce aún el detalle de la acusación, pero que es “primera vez que alguien hace referencia a temas de probidad, aquí lo que se ha hablado es otra cosa”.

“Los temas de probidad están muy focalizados en situaciones que han ocurrido en algunas regiones, particularmente en Antofagasta. Respecto al tema del control, efectivamente, uno siempre puede hacer mejor control o peor control. Aquí, en este caso, el ministro tiene delegada función en los seremi, en la subsecretaría. No sé cómo están fundando y qué argumentos dan (...). Por lo tanto, no opino, pero están en su derecho a plantearlo así”, sostuvo.

Eso sí, la autoridad sinceró que sería “triste” que se aprobara el líbelo: “Espero que los argumentos que se den sean argumentos que tengan solidez, no sean solo argumentos que busquen empatar con otras situaciones”.

“El que decide mi permanencia o no es el Presidente de la República”

Sobre una eventual renuncia a su cargo, Montes dijo que -como ya lo ha mencionado en otras oportunidades- “el que decide mi permanencia o no es el Presidente de la República”,

“Yo estoy aquí porque (el Presidente Gabriel Boric) me lo pidió al comienzo del gobierno y por eso estoy cumpliendo esta tarea. Yo no soy de aquellos que al primer problema parte para otro lado, yo asumo la responsabilidad. Y aquí me han pedido que asuma la responsabilidad en el Plan de Emergencia Habitacional, y en eso estoy trabajando con toda la intensidad posible”, aseveró.

En esa línea, la autoridad llamó a la “unidad” en materia de vivienda y defendió las gestiones de su cartera: “A pesar de que hay problemas de crédito en los bancos, a pesar de que subieron los insumos, a pesar de distintas cosas, hemos avanzado y estamos valorando mucho lo que hemos hecho. Esperamos, en lo que queda del gobierno, cumplir las metas”.

“No puede ser que Chile tenga 650.000 familias sin vivienda en el período que más creció Chile. Entonces, hay algo que no se ha hecho bien, pero ahora nuestro desafío es ver cómo enfrentar esta realidad y además trazar un camino para adelante para que esto no se repita. Entonces si alguien me pregunta algo a mí, yo llamo a la unidad”, subrayó.