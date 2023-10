Nueva Constitución: José Antonio Kast fustiga voto en contra y dice que “agoreros del pesimismo no están actuando desde la razón”

José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, abordó en un programa en vivo en su canal de YouTube el trabajo del Consejo Constitucional, a menos de un mes de que el órgano entregue su propuesta, y sostuvo que “si las personas la leen, la aprueban” .

El excandidato presidencial comentó que visitó algunos poblados de la zona norte y señaló que en esos lugares “se sabe del proceso, pero hay poca información”.

“Hay personas que creen que el texto propuesto no puede ser mejor que el vigente”, señaló el exdiputado, asegurando que cuando él explica el contenido “la gente se sorprende”, porque, según dijo, se dan cuenta que aborda sus urgencias.

A modo de ejemplo, destacó los planteamientos que se hacen en materia de educación.

“Hoy día los padres, si se aprueba este texto, vamos a poder decir claramente que somos los primeros educadores de nuestros niños y que vamos a tener la libertad de elegir un proyecto educativo”, apuntó.

Kast indicó que parte del sentido de las giras que están realizando apunta a entregar información de la propuesta y “decirle a las personas: que si la leen la aprueban”.

En esa línea abordó el fracaso de la Convención Constitucional y se refirió en tono burlón a la postura de figuras de ese proceso que se han manifestado en contra del texto que se está preparando.

“Todas aquellas luces jurídicas que estaban ahí bailando en las ruinas de Antofagasta para cerrar el proceso, hoy día curiosamente están todos en contra. Y eso tiene que hacernos reflexionar. Yo no digo que porque estén en contra no hay que votar en contra, no, lo que nosotros planteamos es que cada persona se haga cargo”, sostuvo, invitando a leer la propuesta.

“Si usted quiere libertad de enseñanza, vote a favor, si usted quiere libertad de emprendimiento vote a favor”, sugirió.

“Esa es la reflexión que uno les pide que hagan, que la lean, que comparen, que escuchen a personas serias que están hoy con documento en mano argumentando y que hagan oídos sordos a todos aquellos que se quedan pegados en dos palabras, dos frases”, expuso.

Kast manifestó que en este segundo proceso “lo fácil habría sido irse en contra desde el principio”, cuestionando a figuras políticas que están condicionando su definición a las encuestas.

“Nosotros aquí nos estamos arriesgando por Chile”, sentenció, indicando que no van por lo fácil sino que por “lo correcto”.

Asimismo, anticipó que un buen resultado en el plebiscito del 17 diciembre, perfilará positivamente al partido de cara a las elecciones que vienen. “El próximo año vienen elecciones municipales, nosotros ya tocamos fondo en elecciones municipales, es decir, solo vamos a subir. Vamos a subir en alcaldes, vamos a subir en gobernadores, vamos a subir en cores, vamos a subir en concejales y después vienen las elecciones parlamentarias y también vamos a subir”, garantizó.

“Entonces aquellos agoreros del pesimismo que dicen que van a rechazar por el tema paridad o el tema cambio climático o derechos colectivos, que son los tres argumentos, los grandes emblemas para poder rechazar, yo les digo: no están actuando desde la razón, están actuando desde la pasión, se quedaron pegados en algo que no permite que Chile avance”, enfatizó el líder republicano.