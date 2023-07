Oficialismo en alerta por enmiendas del Consejo Constitucional: acusan “zigzagueo” de la derecha y transmiten inquietud a La Moneda

A las 9.30 horas del lunes, los distintos partidos de la alianza de gobierno, que agrupa a Apruebo Dignidad y al Socialismo Democrático, llegaron hasta la sede del Partido Socialista (PS) para coordinar los temas que horas más tarde presentarían en el comité político de La Moneda.

Dentro de ellos, hubo uno que, de forma transversal, encendió las alarmas al interior del oficialismo: la arremetida de la derecha en el Consejo Constitucional a través de la presentación de enmiendas, cuyo plazo se vencía este lunes a las 23.59.

A la salida del encuentro que se realizó en el salón Democracia y Memoria de La Moneda -al que asistieron representantes del PS, la Federación Regionalista Verde Social, Revolución Democrática y el PPD-, la presidenta de esa última colectividad, Natalia Piergentili, transparentó que “quisimos plantearle al comité (...) nuestra preocupación respecto del zigzagueo que ha tenido la derecha en algunos temas que nos parecen importantes”.

En esa línea, y en referencia a la discusión constitucional, la timonel manifestó que republicanos -que es la fuerza mayoritaria en el órgano redactor- “está cayendo en los vicios que tanto criticaron respecto de los maximalismos de quienes tienen mayorías eventuales”.

El domingo por la mañana, el consejero Luis Silva (Partido Republicano) dijo en Mesa Central de Canal 13 que “nosotros creemos que (...) una oportunidad para robustecer en el texto del proyecto que se va a terminar presentando a la ciudadanía es la protección de la vida del que está por nacer”, lo que despertó la ira del oficialismo.

“Quiero decir como mujer (...) que el consejero Silva, durante toda su campaña, señaló que el tema de la despenalización del aborto en tres causales no iba a ser un tema en el que se iban a inmiscuir. Y resulta que ahora sí lo están haciendo. Le quiero decir: consejero, cumpla su palabra, porque si no yo, con todas sus letras, puedo decir que mintió en su campaña”, dijo Piergentili.

Por su parte, el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que “nos preocupa mucho (...) de las enmiendas del Partido Republicano, de la extrema derecha, que tienden a transgredir o vulnerar los acuerdos a los que se llegó, en mi opinión, de manera razonable en la comisión de expertos”.

Entre los temas que mantienen en alerta al senador, están los derechos de las mujeres, “la visión del Estado social y democrático de derecho” y el derecho a huelga, entre otras materias.

Lo que es cierto es que las enmiendas de los republicanos tocan temas sensibles para la izquierda. Hasta el momento, se sabe que el partido fundado por José Antonio Kast quiere reducir los escaños de la Cámara de Diputados, para que bajen de 155 a 132. También presentarán una enmienda para promover un redistritaje.

Si bien Latorre reconoció que aún queda “un mes de conversaciones y negociaciones”, enfatizó que “la idea es que perduren los 12 bordes acordados y también el texto del anteproyecto, que yo creo que es lo que le da más transversalidad y razonabilidad a un acuerdo constitucional”. De lo contrario, advirtió, “el Partido Republicano podría cometer el mismo error que ellos criticaron de tener una Constitución partisana o basada ideológicamente en un solo sector”.

Por su lado, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló a La Tercera que “en la reunión de la mañana, entre los partidos, surgió la preocupación acerca de las enmiendas, que estén tan tensionadas hacia la derecha. Finalmente, si se incorporan enmiendas que cambien el sentido de lo que se acordó por la Comisión Experta, terminaría siendo una Constitución que no represente a la ciudadanía (...)”.

17/07/2023 NATALIA PIERGENTILI JUNTO A PAULINA VODANOVIC FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El presidente de los liberales, Juan Carlos Urzúa, sostuvo que “varias de las enmiendas que propone republicanos son retrocesos a consensos civilizatorios que ya habíamos alcanzado. En 2023, es inviable que alguien quiera controlar la libertad de un otro. Desde esa perspectiva, vamos a hacer un llamado a poner mucha atención a las enmiendas y poner líneas rojas. No corresponde que alguien se meta en la cama, en las decisiones ni en ninguna parte donde la libertad del individuo sea la que tiene que preservarse”.

En relación a la discusión constitucional, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reafirmó que “el debate sobre los contenidos obviamente está radicado (...) en el Consejo Constitucional”. Sin embargo, admitió que lo que esperan como gobierno es que “prime la capacidad de diálogo y entendimiento, donde más que exclusiones o imposiciones de algún sector, se produzca realmente una inclusión de las distintas miradas, para que la propuesta de texto constitucional pueda representar esta vez al conjunto del país”.

17/07/2023 VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Algo que creemos que todos desearían es que nuestra democracia se vea fortalecida, que los derechos de las personas se vean fortalecidos y que no sean afectados o que no vivamos ningún tipo de retroceso, porque nuestro país tiene que evolucionar y no involucionar”, agregó la secretaria de Estado.

Pero eso no es todo. Piergentili también expresó preocupación porque aún no percibe “voluntad de diálogo en la oposición” con respecto a la reforma previsional. “Invitamos particularmente a Chile Vamos a que siga en el espíritu dialogante que ha tenido en otras materias, para que podamos llegar a un acuerdo”, dijo.

La negativa de la derecha a los 50 años

Otro tema que se tocó en la reunión en el PS y en el comité político fue el anunció que hizo el Presidente Gabriel Boric en Madrid, referido a una declaración conjunta en el contexto de la conmemoración de los 50 años desde el Golpe de Estado, para la que el gobierno convocará a todos los partidos políticos a firmar.

Apenas se hizo el anunció, la oposición levantó duras críticas. Por ejemplo, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, dijo que “nosotros no estamos disponibles para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada y coaptada por el Partido Comunista. Una visión de pasado”.

En ese sentido, la presidenta del PPD señaló que “nos parece preocupante que antes de conocer o de ser invitados a confluir en un acuerdo de declaración respecto a los 50 años del Golpe, ya haya voces que se manifiesten en contra”. Y enfatizó que “la derecha le debe al país un ‘nunca más’”.

“Si algún partido se resta de aquella invitación (...), tendrán que explicarle al país si es que en una eventual crisis de la democracia estarían dispuestos a llamar nuevamente a un Golpe de Estado y violar los derechos humanos”, advirtió Latorre.

Para aclarar el punto, la ministra Vallejo explicó que “el llamado que hace el Presidente es una invitación, no es una obligación, pero esperaríamos que todos y todas se sientan convocados en pleno siglo XXI a tener una condena transversal y sin miramientos al Golpe de Estado y a las violaciones de los derechos humanos”.

La vocera, además, adelantó que el Mandatario va a determinar la forma en que se redactará esa declaración y será él el que entregue los detalles de la convocatoria.