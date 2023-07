Reducción de escaños de la Cámara se instala en Chile Vamos y consejeros evalúan ir por el redistritaje o disminución de los 155 los diputados

La comisión de Sistema político es la encargada de regular las normas sobre el Congreso. Foto: www.procesoconstitucional.cl

La UDI, RN y Evópoli aún no han abordado este tema, pero la arremetida de los republicanos aceleró la discusión. En algunos sectores de la coalición no convence la idea de reducir el número de parlamentarios. Por lo mismo, toma fuerza la opción de achicar los distritos para que distribuyan como máximo seis bancas. El partido fundado por José Antonio Kast sigue debatiendo el tema, no han cerrado una fórmula y elevaron el diálogo a la directiva.