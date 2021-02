Paula Narváez: “Negar la vacuna a migrantes que están bajo gran vulnerabilidad es cruel”

La precandidata presidencial del Partido Socialista Paula Narváez cuestionó la decisión del Ejecutivo de no incorporar al plan de inmunización contra el coronavirus a migrantes en situación irregular, luego de que se informara desde el Ministerio de Salud que no se va a entregar la vacunación contra el Covid-19 a personas que estén transitoriamente en el país.

Narváez hizo alusión a los planteamientos que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, que explicó este miércoles en La Moneda que “no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Tampoco van a tener derecho los extranjeros que estén como turistas pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa y en tercer lugar tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que estén en el país en una situación irregular pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva”.

En este contexto, Narváez, a través de su cuenta de Twitter afirmó que “la vacunación a migrantes es un acto humanitario y no es posible dejarlos afuera”.

“Un proceso administrativo no debe impedir los esfuerzos por poner freno al contagio del virus”, agregó.

Además, hizo énfasis en que el virus no hace distinciones de nacionalidad. “Todas las personas, sean chilenas o extranjeras, son contagiables. El peligro de contagio acompaña a todos quienes pisan suelo chileno, sin importar la condición jurídica en la que se encuentren. ¿Debe haber criterios? ¿Órdenes lógicos? Claro que sí, pero para todos”, sostuvo.

“Pensar que todos los migrantes son irregulares por vocación o que llegan a Chile una semana para vacunarse y volver a su país de origen es no entender el drama y el significado de la pandemia y su abordaje humanitario”, expuso.

Narvaéz hizo un llamado para no meter en el mismo saco diversas situaciones y “poner el foco en las personas”, asegurando que “negar la vacuna a migrantes que están bajo gran vulnerabilidad es cruel y atenta contra la salud de todo la población”.

“El Covid-19 no discrimina por nacionalidad. En pandemia nos cuidamos todos”, finalizó.