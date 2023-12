Paulina Vodanovic sobre el Plebiscito Constitucional: “Es un proceso que ya fracasó”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió este domingo, en el marco del Plebiscito Constitucional de salida, al proceso mediante el cual se elaboró la propuesta para la nueva Carta Magna que se vota en esta jornada.

La congresista se sumó a los políticos que en este día han realizado pronósticos y evaluaciones respecto al texto que la ciudadanía debe aprobar o rechazar.

“Yo creo que primero tenemos que pensar que este proceso en sí fue un proceso que ya fracasó, y ha fracasado porque no logró la unidad, no logró aquello que era su primera misión, que era instalar una Constitución, no digo como un acuerdo, pero muy transversalmente eso no ocurrió, (porque) ha dividido a la propia derecha, y ha dividido aún más a nuestro país”, sostuvo la senadora en entrevista con Tele13 Radio.

En ese sentido, apuntó que “la primera misión que tenemos todos a partir de mañana es un poco reconstruir ese ánimo y ese tejido social, que ya viene bastante polarizado, y yo creo que viene polarizado mucho más en la política que en la ciudadanía”.

Vodanovic también realizó un mea culpa, al señalar que “aquí hay una responsabilidad de los partidos políticos y de los actores, entre los cuales están los parlamentarios, y estoy yo, de hacer ese trabajo, de buscar la cierta unidad”.

Sobre lo que viene para el gobierno luego del plebiscito, la timonel del PS señaló: “Aquí se cumplió un hito, se cumplió un segundo proceso constituyente, y todos los partidos oficialistas y también la derecha han dicho que no vamos a apoyar un tercer proceso constituyente (en caso de que gane la opción “En contra”), de manera tal que a partir de mañana lo que corresponde es evaluar cómo de la mejor manera seguimos adelante e impulsamos esos cambios que sí son urgentes y necesarios”.