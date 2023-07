Diputado Alessandri descarta que bancada UDI esté preparando acusación constitucional contra ministro Montes

El diputado UDI, Jorge Alessandri, abordó este domingo las acciones que pretende emprender la oposición para establecer responsabilidades políticas en el marco del “caso convenios”, asegurando que, de momento, en la bancada del gremialismo está descartado apoyar una acción como una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

En entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, el parlamentario por el Distrito 10 de la Región Metropolitana, afirmó que desde la bancada de legisladores de su partido concentraron sus esfuerzos en la vía judicial e investigaciones anexas respecto al traspaso de fondos públicos vía trato directo con distintas fundaciones y ONG, vinculadas el oficialismo.

“Desde la UDI, al menos, no se había estudiado hacer una acusación constitucional contra Carlos Montes. Nosotros nos concentramos en la vía judicial, conformamos equipos de abogados y empezamos a investigar fundaciones desde Arica a Punta Arenas”, remarcó.

Sin embargo, el legislador añadió que “el ambiente en la bancada, diría yo, cambió un poco cuando Montes responde y dice ‘todo esto venía del gobierno anterior, el presupuesto del 2022 venía fijado’, ahí empiezan a salir voces que analizarían de nuevo (una acusación constitucional contra el ministro Montes) pero yo siento que en la bancada de la UDI eso no tomó vuelo”.

“Por ahora sí (está descartada), pero sé que otras bancadas la están estudiando porque así lo han informado en la prensa”, añadió el legislador.

Futuro del ministro Jackson

Quien también está cuestionado en medio de las investigaciones por el traspaso de fondos, es el titular de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, a quien desde la oposición piden su salida por su vinculación con las personas involucradas, principalmente, en el caso de Democracia Viva y por ser el fundador de Revolución Democrática (RD).

En ese sentido, Alessandri justificó la petición, indicando que se lo han solicitado al Mandatario porque “creemos que es importante de que él dé una señal de que esta crisis no es una crisis a nivel de subsecretarios o de burocracia. No es que a alguien se le pasó una factura, no es que a alguien le faltó ponerle un timbre a un cheque”.

“Esto tiene que tener responsabilidad política. Y el responsable político primero es Carlos Montes, porque está en Vivienda, pero en segundo lugar también es quien forma Revolución Democrática, el que recomienda probablemente a todas estas personas para que tengan un cargo público en el gobierno”, planteó.

Requerido por las diferencias entre el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien sólo pidió la salida del ministro Jackson, el diputado sostuvo que “yo he dicho que hay razones para sacar a los dos”, argumentando por el ministro de Desarrollo Social que es el “fundador de Revolución democrática, el que le vino a decir a la política en Chile que traía un estándar ético diferente, el que probablemente recomendó a muchas de estas personas porque eran de su círculo cercano para ocupar seremías, delegaciones presidenciales, distintos cargos a lo largo del país”.

“Pedimos que el Presidente evalúe hasta qué punto Jackson le sirve al Estado de Chile”, agregó, precisando además que -a su juicio- , “los ministros a usted le sirven cuando es presidente o no le sirven los ministros. Si cada vez que Jackson entre al Parlamento va a ser interpelado por esto, cada vez que vaya a repartir una frazada como ministro de Desarrollo Social lo va a increpar la ciudadanía y los periodistas, entonces ese ministro queda finalmente inhabilitado en su accionar político, territorial, mediático y finalmente termina siendo un lastre para el gobierno”.

Acusación contra ministro Ávila

Este miércoles, la Cámara de Diputados votará la acusación constitucional en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila, la que fue ingresada el 19 de junio pasado por miembros de la bancada social cristiana.

En esa línea, el diputado Alessandri fue abordado por las acusaciones de “abuso” del mecanismo mientras eran gobierno y que ahora llevarían a la oposición a apoyar una acción similar en contra del jefe del Mineduc, a lo cual explicó que “la Cámara tiene varias herramientas y esas van subiendo en intensidad (...) Nosotros criticábamos que en el periodo anterior se hicieron 17 acusaciones constitucionales, se hicieron por cualquier razón, se abusó de la herramienta de máxima capacidad”.

“En el caso de Educación, los diputados que la hacen, piensan que el ministro Ávila no solamente ha cometido errores sino que tiene faltas a la Constitución, a sus deberes y esas faltas tendrá que él, explicar con su abogado o personalmente, porque hay ministros que asisten y otros que no a estas instancias, tendrá que explicar cómo no se ha dedicado a la ideología, ha hecho todo para que los niños vuelvan a clases, se ha preocupado del ausentismo”, dijo.

“Las cifras dejan mal al ministro Ávila (...) en todo saca nota roja, en todo lo que nosotros hemos podido evaluar”, precisó Alessandri, añadiendo que “la Cámara lo va a escuchar el miércoles por más de 6 o 7 horas y va a tener que dilucidar si el ministro incumple la constitución o solo ha cometido errores de gestión”.

Respecto al abogado Francisco Cox, que ejerce la defensa del titular de Educación y quien también defendió a la exministra Marcela Cubillos frente al mismo mecanismo del Poder Legislativo, Alessandri afirmó que es “extraño obviamente, pero los abogados tienen la libertad de trabajar para varios ejecutivos. No lo elige la Cámara ese abogado, lo escoge el acusado”.