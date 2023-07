Ministra Tohá por salida de Fernández como encargado de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado: “Salió porque él decidió renunciar”

Durante la tarde de este domingo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los 50 años del Golpe de Estado, que se se conmemoran en septiembre. La fecha se encuentra en medio de polémicas sobre dichos de figuras políticas sobre el Golpe y la renuncia del encargado presidencial en la materia.

En ese sentido, el gobierno del Presidente Boric ha preparado diferentes conmemoraciones tanto con organizaciones civiles como gubernamentales en torno a la fecha de memoria. En el marco de esto, el Mandatario designó al periodista Patricio Fernández, como asesor presidencial a cargo de la conmemoración.

Fernández, quien renunció tras la oleada de críticas que recibió luego de una controversial entrevista, en donde dijo que “la historia, podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado”.

En conversación con Canal 13, la secretaria de Estado fue consultada por esta situación y expresó que “Patricio Fernández salió porque él decidió renunciar. Él consideró que para efectos de preservar la orientación, el norte de esta conmemoración era mejor que su nombre no fuera obstáculo”

Además, agregó que “renuncia no porque le pida la renuncia o porque haya perdido la confianza del Presidente, sino porque llega a la conclusión de que su permanencia va a hacer difícil el desarrollo de este programa”.

La líder de la cartera, también enfatizó que con la renuncia de Fernández las actividades se siguen llevando a cabo, en ese sentido Tohá dijo que “ha sido un asesor en el desarrollo de esta propuesta, él no era ni el jefe ni el encargado de hacer esta conmemoración”.

01 DE AGOSTO DE 2018/SANTIAGO Organizaciones de Derechos Humanos realizan una manifestacion frente al Palacio de los Tribunales de Justicia, luego que la Corte Suprema decidiera dar libertad condicional contra cinco condenados de Punta Peuco. En la imagen, Alicia Lira. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Y dejó claro que desde el gobierno están enfocados en “reconocer a las víctimas, hacer memoria por lucha por los DDHH y hacernos cargo de que salimos de esa situación trágica porque hubo personas que se sacrificaron para ello”. También expresó que “el apoyo a que la democracia no se puede poner nunca en cuestión por los conflictos que hayan políticos en su interior, y en tercer lugar, que estos aprendizajes son claves para proyectar nuestro futuro”.

La ministra también reflexionó sobre el debate que se ha instalado durante estos últimos días en relación a si es posible preguntarse las causas del Golpe de Estado, en donde diferentes figuras políticas como el diputado Jorge Alessandri, se han mostrado a favor, en torno a esto el legislador dijo que “Yo justifico el golpe militar. Me habría gustado que fuera un gobierno autoritario muy corto, que se hubiese restablecido la democracia rápido”.

Ante esto, Tohá emplazó a la oposición, y dijo que “nuestro problema para llegar a esta conmemoración es que tenemos a una derecha diciendo que sí fue valido el Golpe de Estado, ese es el obstáculo para llegar a esa conmemoración”.

Asimismo, hizo una crítica a los sectores de la derecha y su responsabilidad ante las justificaciones del Golpe. “A mi no me sorprenden no solo las declaraciones del diputado Alessandri, me sorprende y me preocupa que al día siguiente no haya venido una lluvia de desmentidos de parte del resto de la derecha, diciendo será su opinión, pero no es nuestra postura oficial”, criticó la jefa de cartera.

Al ser consultada, sobre si es posible debatir sobre las causa del Golpe, la ministra respondió que “por supuesto que es posible, y de hecho, esa pregunta está siempre abierta y hay mucho debate. Cualquiera haya sido la causa no se justifica, ese es el tema. Nadie impide que se haga ese análisis, lo que pasa es que hay una conclusión democrática que uno quisiera que Chile hubiera tomado”.

Por otra parte, Tohá, reflexionó sobre el significado de la fecha para la nación, manifestando que “el problema que hay, esto abre muchas heridas y cuando se abren esas heridas salen a la luz desconfianzas que existen.

Además, detalló el objetivo gubernamental “El foco del gobierno, lo que nosotros creemos que como país debiéramos estar preparados es que, estos 50 años sean un factor, en que transversalmente rendimos respeto a la memoria de la gente que murió, sufrió, fue asesinada por ejercer sus derechos más básicos o recuperar la democracia”