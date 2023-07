Senador Chahuán (RN) dice que espera “respuestas contundentes y rápidas” de parte del gobierno tras líos de platas

Tras el congreso doctrinario llevado a cabo por Renovación Nacional (RN) esta mañana en la sede del partido, el timonel de la colectividad, Francisco Chahuán se refirió a las presuntas irregularidades en los convenios entre autoridades de Vivienda y fundaciones, además del manejo de la crisis que ha tenido el gobierno.

“Estamos frente a una de las crisis de confianza del sistema político más complejas que podamos haber vivido en democracia, y por supuesto que acá la voluntad de Renovación Nacional ha sido que se investigue todos y cada uno de los hechos, hasta las últimas consecuencias”, señaló.

Además manifestó que RN presentó una acción de fiscalización ante la Contraloría General de la República y una querella criminal.

“Hemos visto cómo esto ha producido develar información respecto de otras fundaciones u organizaciones no gubernamentales. Acá el llamado y el emplazamiento que quiero hacer al Presidente Boric es muy claro: se tiene que avanzar forzosamente a establecer claridad y transparencia, y probidad como pilar fundamental de la administración del Estado”, enfatizó.

Consultado por el rol que tendrá de cara a las próximas elecciones internas de RN, el señador inicó que “tengo una responsabilidad de conducir el partido hasta el último día del mandato. Vamos a tener una elección interna el 19 de agosto. Me voy a preocupar de que se expresen todos y cada uno de los liderazgos, que florezcan todas las flores y que en definitiva, el partido inice este proceso con amistad cívica y respeto a la diversidad interna”.

El senador también tuvo palabras sobre la posición del partido ante la reforma tributaria. “Cuando el Ejecutivo nos llama a una reforma tributaria, nuestra respuesta es clara y categórica: ¿Cómo vamos a allegar más recursos al Estado si no hay trazabilidad del gasto público, si los chilenos no saben en qué se gastan los fondos y los recursos de todos los chilenos?”, aseveró.

“Estamos hablando de 480 millones de dólares en 15 meses de gestión. Acá lo que corresponde es que se entreguen todos y cada uno de los antecedentes, no solamente respecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estamos pidiendo que se investiguen otros servicios y donde esperamos respuestas contundentes y rápidas”, recalcó.

Asimismo aseguró que solicitaron “no solamente los antecedentes respecto de esta administración. Hemos pedido públicamente los datos respecto de los tres últimos gobiernos, de todas las transferencias a fundaciones y organizaciones no gubernamentales, del gobierno del Presidente Boric, del ex presidente Piñera y del segundo mandato de la ex presidenta Bachelet”.

“Esto es para saber cómo se ha comportado la transferencia de recursos públicos a fundaciones y organizaciones. Creemos que tiene que perseguirse hasta la determinación de todas y cada una de las responsabilidades penales, civiles y administrativas, caiga quien caiga”, dijo.