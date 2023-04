Presidente Boric tras tiroteo en La Florida: “Andar insultándose entre autoridades no sirve de nada”

El Presidente Gabriel Boric se refirió esta noche, a través de una transmisión por Instagram, al tiroteo que dejó un fallecido y tres carabineros heridos a bala en la comuna de La Florida.

El mandatario enfatizó que los únicos adversarios “son los delincuentes y no otros”, y llamó particularmente a los políticos a que no “hayan oportunismos” ante hechos como el ocurrido en la comuna capitalina.

“Me gustaría pedir, sino exigirle, a toda nuestra comunidad, y en particular a quienes estamos en política, a que en esto no hayan oportunismos, esto no es por el gobierno para subir en alguna encuesta, esto es por Chile y para su pueblo. No vamos a naturalizar la delincuencia y el poder de fuego que está teniendo. Por eso hemos aumentado el presupuesto de Carabineros, por eso hemos estado realizado diferentes planes y otras tareas, pero no cabe el oportunismo”, indicó.

“Andar insultándose entre autoridades no sirve de nada, acá nuestros adversarios son los delincuentes, no otros”, agregó el mandatario.

En relación a la delincuencia, señaló que “estamos haciendo lo que durante muchos años no se hizo, y por lo tanto enfrentar de lleno al narcotráfico con leyes, actitud, decisiones, recuperando nuestros espacios públicos también con prevención, pero fortaleciendo nuestra policías, es algo en lo que nos vamos a retroceder”.

Boric además envió un mensaje de apoyo a los tres carabineros heridos, e indicó que tomó contacto con el general director de la institución, Ricardo Yáñez, quien le entregó una actualización sobre el estado de salud de los funcionarios, que se encuentran fuera de riesgo vital.

El Jefe de Estado señaló que se muestra “abierto” a recibir críticas constructivas y enfatizó que está “optimista del futuro de nuestro país, tenemos muchas condiciones para salir adelante, depende de nosotros que nos unamos más, que se deje de lado el oportunismo y que salgamos adelante a enfrentar estos desafíos comunes”.