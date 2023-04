Tras nuevo ataque a carabineros: oposición endurece tono y asegura que presentará indicaciones a proyecto de normas de uso de la fuerza

La tarde de este miércoles tres funcionarios policiales fueron heridos de bala mientras se encontraban en un procedimiento policial en la comuna de La Florida. Según información preliminar entregada por Carabineros, el incidente ocurrió alrededor de las 14.00 horas cuando los uniformados intentaron fiscalizar a dos individuos que conducían una motocicleta sin su casco por calle General Arriagada.

Tras el hecho, desde la oposición criticaron duramente la seguidilla de ataques que se han registrado contra Carabineros, manifestaron que el incidente de esta tarde “nos muestra una realidad que es clara: la delincuencia en Chile cambió”. Así lo aseguró el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez: “Estamos hablando de tres carabineros baleados, eso es una confirmación aún más fuerte de que el delito en Chile cambió, por lo tanto, las atribuciones y las reglas del uso de la fuerza para Carabineros también tienen que cambiar si queremos que sean capaces de proteger a los ciudadanos de trabajo y honestos de este país”.

En relación al proyecto presentado por el gobierno que busca reglas las reglas de uso de la fuerza en procedimientos policiales, el parlamentario fue enfático al decir que desde la oposición van a presentar indicaciones a la iniciativa, “ese es el camino que corresponde”. “Si no encontramos en los parlamentarios de gobierno ni en el gobierno la buena voluntad para hacer más duro ese proyecto y darle más atribuciones a Carabineros, ese proyecto no va a pasar el filtro de la Cámara de Diputados y vamos a presentar el propio”, agregó.

En esa línea, aseguró que el proyecto del Ejecutivo está hecho para “regalonear a Apruebo Dignidad”. “Lo decimos fuerte y claro: ese es un mal proyecto, es un proyecto que está hecho para compensar, para regalonear a AD. Es un proyecto que el gobierno quiere presentar para borrar con el codo lo que escribió con la mano en la ley Nain-Retamal”.

El diputado de la misma tienda, Jorge Alessandri, respaldó los dichos de Ramírez, y apuntó a que el proyecto “podría servir para el año 95 en Chile, para un Chile pacífico y seguro”. “Las reglas de uso de la fuerza que envía la ministra Tohá a este Parlamento no sirven para el Chile en crisis de seguridad. El delincuente ya no recibe al carabinero con su carnet de identidad en la mano derecha, el delincuente recibe al carabinero a balazos y el gobierno no ha entendido aquello”.

Desde la vereda del oficialismo, el parlamentario socialista Marcos Ilabaca apuntó a la necesidad de una lucha “transversal” contra el narcotráfico y el crimen organizado, además de la creación de una política de “alto nivel”.

“Para poder actuar en serio contra el crimen organizado y el narcotráfico requerimos una política de más alto nivel”. “Hoy día no hay halcones ni palomas, hoy día no hay buenos ni malos, los malos tienen las armas de fuego en las calles tomándose los territorios y asesinando a carabineros y asesinando personas y contra ellos tenemos que actuar”, agregó.