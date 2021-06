Provoste y elecciones de gobernador regional: “Unidad Constituyente es un bloque con un apoyo muy importante, pero también hubo una baja participación que llama a la reflexión”

Este domingo se realizó la segunda vuelta de gobernadores regionales en 13 de 16 regiones del país.

Una jornada que dio el triunfo solo a un candidato de Chile Vamos (Luciano Rivas, independiente, en La Araucanía), dos del Frente Amplio, un ecologista, dos independientes fuera de pacto, y diez para Unidad Constituyente. De estos, cuatro corresponden a la Democracia Cristiana, incluyendo a Claudio Orrego, el gobernador regional electo para la Región Metropolitana.

Un resultado celebrado por la oposición, especialmente por la falange, quienes posicionaron a su candidato en la región capital. “Tenemos un número muy importante -en 15 regiones- en manos de la oposición y yo quisiera manifestar nuestra alegría”, dijo la senadora Yasna Provoste, en conversación con Radio ADN.

“En una autoridad regional que por primera vez es elegida por la ciudadanía, hemos coronado este proceso con éxito para la oposición. Uno no puede soslayar que hubo muy buenos resultados, pero con una baja participación, y eso también llama a la reflexión”, dijo la presidenta de la cámara alta sobre el 19.6% de participación en esta segunda vuelta.

“Hoy por cierto los bajos niveles de participación nos obligan a una reflexión, no digo necesariamente el voto obligatorio, si no cómo eliminamos otras barreras como el transporte público, locales más cerca del domicilio, y otros elementos que motiven”, agregó.

“Como oposición, debemos contribuir desde el Senado (..) Esperamos los próximos días reunirnos con todos ellos [los gobernadores regionales electos], para sacar adelante una agenda de real descentralización, porque hay un conjunto de iniciativas que algunas muy tímidas aún y no avanzan como todos quisiéramos”, dijo la senadora de Atacama.

“Hace un mes dije que como oposición teníamos que reflexionar en torno a los resultados electorales, el mensaje que la ciudadanía nos estaba dando, y esos intentos fallidos de nuevas alianzas. Creo que eso aún está en proceso, porque son resultados muy positivos para la oposición en conjunto. Unidad Constituyente es un bloque con un apoyo muy importante, pero es un resultado que también muestra una baja participación”, explicó Provoste antes de referirse a una eventual candidatura a la presidencia.

“En la misma lógica, no se puede hacer una definición presidencial, esto no responde a deseos personales, o de la obsesión por un determinado cargo o las buenas intenciones de quienes dicen ‘Oye postúlate’. Esto tiene que ser un proyecto colectivo, un proyecto país para que la oposición sea realmente una alternativa de gobierno que ofrezca un proyecto distinto de servicio a la ciudadanía. Me parece que ninguna persona en particular debe tomar esa decisión”, dijo en esta materia.

“Estoy concentrada en hacer mi trabajo desde la oposición, un trabajo que me ha encomendado la mayoría opositora. Quedan nueve meses de este proceso, y nosotros estamos empeñados en generar una propuesta muy significativa -ayuda a familias y pymes- y hoy nuestra misión es mejorar las ayudas”, ratificó sobre su cargo de presidenta del Senado.

“En lo electoral, son los partidos los que deben tomar esas decisiones con miras al futuro y por el bien del país. Y para superar las malas decisiones de este gobierno. La decisión de quiénes entrarán a la cancha, debe ser colectiva. Los proyectos personales le han hecho mal a la política de alianzas en nuestro país”, concluyó al respecto.

Respecto al apoyo que candidatos de Chile Vamos dieron a Claudio Orrego, así como una significativa cantidad de votos por parte de las comunas del sector oriente en favor del candidato de la DC, la senadora Provoste recordó las palabras del gobernador electo.

“Lo que le escuché permanentemente a nuestro gobernador electo, Claudio Orrego, es que no pidió votos a ningún sector en particular si no a la ciudadanía en general. (...) Aquí una candidatura en particular fue capaz de convocar a la ciudadanía. (...) Son elecciones muy territoriales, tiene que ver con las confianzas de las personas con el candidato”, explicó sobre el triunfo del exalcalde de Peñalolén y exintendente.

“Creo que hay una regla de oro en democracia, y es que todos los votos valen. En segunda vuelta se deben lograr gobiernos de mayoría, y uno de los grandes desafíos será construir a partir de los territorios, pero nos parece que no se puede perder de vista que en un proceso democrático, los votos de todas y todos valen lo mismo”, dijo desestimando que se hayan sumado apoyos de la derecha.

Consultada por los dichos de Daniel Jadue al solicitar un “estatuto de garantías” a las Fuerzas Armadas y la DC, la senadora se desmarcó de la controversia: “Corresponde a los partidos y candidatos hacer los comentarios sobre lo que dicen o no otros candidatos. Lo que quiero hacer es un llamado a que en la campañas se propongan ideas, y no que se transforme en un festival de malas declaraciones”, sentenció.