Controversia sobre dichos de Jadue de pedir un “estatuto de garantías” a FF.AA. y la DC marcan votación de presidenciables

“El Presidente está acusado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por precisamente no defender y no respetar la democracia”.

Con esas palabras respondió esta mañana el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, al Presidente Sebastián Piñera, luego de que el Mandatario lo criticara por sus dichos sobre pedir un “estatuto de garantías” a las Fuerzas Armadas y a la Democracia Cristiana.

“Esas palabras reflejan una muy mala comprensión de la democracia y de nuestro Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas en Chile son obedientes, jerárquicas y no deliberantes y, por lo tanto, pedirles estatutos de garantía es no comprender el rol de las Fuerzas Armadas en democracia”, sostuvo Piñera, luego de emitir su voto en la segunda vuelta de gobernadores regionales.

Y agregó: “Creo que muchos de los dichos del sector que apoya a ese candidato (Jadue) no ayudan en nada a fortalecer nuestra democracia. Seamos consecuentes, la democracia nos pertenece a todos, todos tenemos que cuidarla y especialmente los que aspiran a ejercer cargos de alta magistratura”.

Las palabras de Jadue profundizaron las divisiones al interior de la centroizquierda y siguieron causando polémica en la crucial jornada de elecciones, particularmente entre los candidatos presidenciales. En Unidad Constituyente y el oficialismo expresaron su molestia con los dichos del abanderado comunista, mientras que en el Frente Amplio -quienes comparten un pacto electoral con el PC para las primarias del 18 de julio- tomaron distancia de sus dichos.

“Yo creo que Daniel Jadue se equivoca (...) de alguna manera refleja ciertas vacilaciones democráticas, porque no puede ser que una persona que aspira ser Presidente del país requiera de garantías a otras instituciones cuando en realidad sabemos que las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas al poder civil. Así tiene que ser en una democracia y todos tenemos que trabajar para que eso se cumpla, sobre todo si uno está aspirando a conducir el país”, manifestó la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, luego de votar en un local en Las Condes.

Por su parte, el abanderado del Frente Amplio, Gabriel Boric -quien hoy no votó porque su región, Magallanes, escogió gobernador en primera vuelta- volvió a marcar distancia con los dichos de Jadue. “Sebastián Piñera no tiene ningún mérito para dar lecciones de democracia a nadie. Dicho esto, yo he señalado que las FF.AA. tienen que mantenerse como no deliberantes (...) subordinados al poder civil, cosa que no ha sucedido durante los últimos años”.

En tanto, los candidatos presidenciales del oficialismo volvieron a insistir con sus críticas esta mañana. “Yo le podría decir a Daniel Jadue entonces que él firme un estatuto de garantía de que no va a conducir a Chile hacia donde otros países que él admira, lo han llevado sus presidentes. Podría decir ‘fírmeme eso usted’. Pero para qué, si todos nos conocemos, todo sabemos lo que somos, lo que pensamos y cada uno de nosotros debe atenerse a la Constitución y las leyes”, sostuvo el abanderado de la UDI Joaquín Lavín.

En tanto, su par de RN, Mario Desbordes, manifestó que “en Chile, estimado Daniel Jadue, el Ejército es obediente y no deliberante, si alguna vez te eligen Presidente de la República Daniel, el Ejército es obediente y democrático y no tienes por qué pedirles garantías y no ofendas al Ejército con ese tipo de frases”. Mientras que su par independiente, Sebastián Sichel dijo que “la política no sólo tiene que ver con las edades de quienes los representan sino que los discursos que representan. Cuando tú hablas de estatuto de garantías democráticas es una cosa que pasó el año 70 yo ni siquiera había nacido. Se demuestra un poco lo que ha sido la gran tragedia en nuestra política que no logra superar el trauma de la dictadura”.

El candidato de Evópoli, Ignacio Briones, por su parte, indicó que “hace rato que (Jadue) viene dando señales que tiene un compromiso bastante débil con la democracia. Yo no creo en los extremos”.