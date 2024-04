Orrego advierte que “si no hay acuerdo” oficialista que lo contemple en su postulación a la reelección, él estará “en la papeleta sí o sí”

La mañana de este viernes, el gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, reafirmó sus intenciones de ir por la reelección en las elecciones de octubre y lamentó que no exista un acuerdo en las fuerzas oficialistas para la postulación a gobernadores, aunque advirtió que él ya está juntando firmas porque estará en la papeleta “sí o sí”.

En entrevista con Radio Duna, el exmilitante de la DC, aseguró que mantiene una buena relación con el espectro político de centro y de izquierda, por lo que está “disponible para ser candidato de unidad de todo un sector amplio porque he trabajado muy bien con todos los alcaldes y alcaldesas de la región, pero hasta ahora formalmente los partidos que me han apoyado públicamente con los partidos del Socialismo Democrático y la DC”.

En ese sentido, aseguró sentirse “honrado” de recibir apoyo de candidatos de Apruebo Dignidad, considerando que en la última elección su principal contrincante, Karina Oliva, era de ese bloque. “Habiendo sido yo adversario de ellos y habiéndolos derrotado en una elección democrática , que hoy muchos de esos alcaldes valoren la gestión que hemos tenido (…) a mi me honra”, aseguró.

En esa línea, lamentó que el oficialismo no hubiese alcanzado un acuerdo de candidaturas para la gobernación, con miras a las elecciones de octubre. “Yo esperaba que hubiese habido un acuerdo también en el tema de gobernadores, así como hubo un acuerdo en materia de alcaldes, pero no lo ha habido y yo le comuniqué a todos los presidentes de los partidos y también a los alcaldes que en esas circunstancias yo no podía quedarme de brazos cruzados y tenía que ponerme a juntar firmas, que es lo que estoy haciendo”, aseguró.

Junto con ello, explicó que él es “independiente hoy y he sido bien independiente respecto del gobierno y la oposición para decir lo que pienso”. No obstante, precisó que no es una persona “neutra, tengo un domicilio político, soy una persona de centro izquierda, siempre he tenido claras mis posturas y lo natural para mí es ser el candidato de unidad de ellos, en tiempos bastantes difíciles para a política”.

En esa línea, Orrego insistió en que está buscando firmas “para tener por lo menos mi seguro, porque si no hay acuerdo político yo voy a estar en la papeleta sí o sí en octubre”, afirmó.

“Yo no creo en andar de llanero solitario por la vida”

En el espacio radial, el gobernador se refirió a la renuncia de la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, a la DC, partido donde también militaba él. En la oportunidad, fue consultado respecto a si ambos tenían planeado proyectos en conjunto, como la adhesión o creación de un partido, considerando su amistad política.

Al respecto, Orrego aseguró que ambos vienen “saliendo recién de militancias de toda una vida, yo creo en la importancia de los partidos políticos, creo que hay que redefinir un poco el panorama político chileno”.

Sin embargo, afirmó que aún no tiene claridad respecto a ese tema. “No tengo todavía claro cómo y para donde, pero yo no creo en andar de llanero solitario por la vida, pero no tanto claro hoy día dónde”, señaló el gobernador.