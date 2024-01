Reforma previsional: Vallejo afirma que “el gobierno cedió” y acusa que hay “atrincheramiento de un sector de la oposición”

Este domingo la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo abordó la reforma previsional impulsada por el gobierno.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, la secretaria de Estado fue consultada respecto del panorama político post plebiscito. “Estamos en un momento después de plebiscito donde la ciudadanía demanda y exige más bien que nos pongamos de acuerdo para resolver los temas más urgentes”, respondió.

“Entonces le pusimos suma urgencia, por eso mismo, a la reforma de pensiones. El gobierno cedió. Recordemos que inicialmente la propuesta nuestra era que el 6% adicional que se iba a crear de cotización por parte de los empleadores -que ya no existe- iba a ir todo a un fondo de seguridad social. Hoy día hemos dicho no, no todo el 6%, sino que el 3% en seguridad social, otro 2% a capitalización individual y 1% al pago de sala cuna para madres y padres, con el fin de incentivar la contratación de mujeres en el trabajo”, agregó.

Asimismo, detalló que anteriormente el gobierno había propuesto que “el ente que administraba esa seguridad social, fuera un ente público y autónomo, no dependiente del gobierno turno, pero público. Hoy día decimos, ya ok, no querían que fuera un ente estatal, lo que vamos a hacer es licitarlo”.

“El gobierno en pos de encontrar un acuerdo, ha cedido en las posiciones. Hoy día en la oposición algunos muestran voluntad, pero hay otros que todavía están atrincherados, que dicen ‘todo o nada’ y que exigen que todo el 6% vaya a capitalización individual”, afirmó.

Bajo esa línea, hizo un duro diagnóstico. “Si todo va a la capitalización individual y seguimos con esa lógica de ráscate con tus propias uñas las pensiones van a aumentar recién en 30 o 40 años, no ahora. Entonces, ese es el problema del atrincheramiento de un sector de la oposición. Además que la lógica del 3% a la seguridad social es hoy por ti, mañana por mi”, argumentó.

En su alocución, Vallejo además, adelantó que desde el gobierno esperan que en enero el proyecto pueda ser votado en la Cámara de Diputadas y Diputados, para que en marzo llegue al Senado. De esta manera, dijo, esperan que el proyecto pueda ser despachado en el primer semestre, “para que en el 2024 la gente pueda ver el aumento de las pensiones que le traería la reforma”, cerró.