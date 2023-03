Senado acuerda postergar votación de ley Nain-Retamal para el martes y oficialismo ingresará indicaciones al proyecto

Con el acuerdo de todos las bancadas parlamentarias del Senado -salvo Republicanos-, se decidió postergar para el martes de la próxima semana la votación en Sala del proyecto de ley que unifica a las llamadas leyes Retamal y Nain, iniciativas legales que buscan entregar protección jurídica a las policías para usar su armamento y elevar sanciones a quienes atenten contra ellos.

“El acuerdo de todos los comités es que el martes en la sesión de la Sala se vote hasta total despacho”, informó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe Kast, quien posteriormente anunció que sesionarán el sábado y “el lunes hasta total despacho como Comisión de Seguridad para tener el informe listo el día martes para votarse acá en la Sala”.

En un principio, estaba presupuestado que la instancia que encabeza el senador Evópoli despachara durante esta jornada el informe positivo del proyecto, para que así la ley Nain-Retamal pudiera ser votada hoy mismo por la Sala de la Cámara Alta.

Sin embargo, a través de un acuerdo entre los comités parlamentarios se resolvió postergar la votación, en consideración de que tanto senadores de oposición, oficialismo como el propio Ejecutivo pretenden ingresar indicaciones al proyecto que unifica ambas mociones de ley, para así -como dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la Cámara Baja- “mejorar” la propuesta y subsanar los reparos que existen especialmente sobre la presunción de uso justificado del arma de servicio por policías (legítima defensa privilegiada), cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito.

“Ya que los parlamentarios oficialistas, los parlamentarios de oposición y el gobierno tenían indicaciones a la ley Nain-Retamal, acordamos que eso era un largo proceso de indicaciones y ya que no teníamos informe de la comisión de seguridad, porque se aprobó ayer en la Cámara, para despacharlo necesitamos informe, ese informe no está. Entonces acordamos en vez de hacer un trabajo parcelado, particular, general, hacer todo y despachar la ley en general y particular con todos sus cambio el próximo martes, hasta total despacho”, explicó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).

“El proyecto que no estaba en condiciones de ser votado hoy día va a poder ser despachado en su totalidad el día martes”, complementó.

El senador PPD Jaime Quintana explicó que la decisión partió a través de una propuesta de la Mesa del Senado, compuesta por Coloma y el DC Francisco Huenchumilla, que fue ratificada de forma casi unánime por las bancadas. “Si esto se hubiera aprobado hoy día, sin escuchar a ningún especialista, sin escuchar al gobierno, sin recoger las indicaciones de los propios senadores, pasa a llevar la reglamentación del Senado”, apuntó Quintana.

El senador, a su vez, acusó que la tramitación de la ley ha estado marcada por un “tsunami comunicacional, aquí estamos actuando bajo la lógica de presión, también de algunos medios de comunicación; y no bajo las lógicas de la evidencia”.

Desde RN, el presidente de la colectividad, el senador Francisco Chahuán, apuntó que existía “descoordinación por parte del gobierno con sus parlamentarios. No es posible que el proyecto Nain-Retamal, que es el corazón de la agenda de seguridad, finalmente no se pueda discutir en particular porque no han llegado las indicaciones del gobierno y del Ministerio del Interior”.

“Quiero acusar que el gobierno está dilatando, no enviando las indicaciones que se había comprometido”, remarcó.

En tanto, en representación de la única bancada disidente del acuerdo, el senador Republicano Rojo Edwards calificó de “innecesaria” la dilación de la votación y aseguró que esperaba que “no implique maniobras dilatorias como se ha hecho en el pasado que han trabado prácticamente la totalidad de las leyes que van en beneficio de las víctimas de la delincuencia y en beneficio de carabineros. Estamos tomando una pésima decisión en este Senado. Tenemos que terminar hoy día y despacharlo hasta total despacho”.