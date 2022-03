Teillier se desmarca de hechos de violencia tras marcha estudiantil: “No justifico la quema de la ex Fuente Alemana como un acto de protesta política o social”

El pasado viernes 26 de marzo se realizó una manifestación convocada por la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech) exigiendo un aumento en el monto de la Beca de Alimentación de la Educación Superior (BAES) y que finalizó con un estudiante en riesgo vital después de ser golpeado por una turba y un joven baleado por Carabineros.

Tras estos acontecimientos, y en conversación con Radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, indicó que se debe realizar una reforma a Carabineros. “El presidente Gabriel Boric está trabajando para establecer un protocolo, pero incluso existiendo este y la exigencia del gobierno de cumplirlo, un joven recibió un disparo de Carabineros”, destacó Teillier.

“Es complejo, Carabineros actúa como si tuvieran una normativa propia y tienen la responsabilidad de mantener el orden público, defender a la población, pero ha tenido un papel muy represivo. Lo tuvo durante el gobierno de Piñera y en otras etapas”, agregó.

Asimismo, el ex diputado afirmó que no avala las manifestaciones violentas, tales como la sucedida el mismo día cuando un grupo de encapuchados atacó a la ex Fuente Alemana prendiéndole fuego al inmueble.

“No justifico eso como un acto de protesta política. El movimiento social tiene que aprender a manifestarse libre de esas manifestaciones”, indicó Teillier pero asegurando que “cuando hay represión la gente tiene derecho a defenderse”.

De esta forma, el presidente del PC sostiene que el gobierno debe trabajar con las policías, sobre todo para “terminar con la delincuencia y defender a la sociedad”, pero que el protocolo con el que se está trabajando “ya es un paso adelante”.