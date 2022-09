Tras críticas de Chile Vamos: ministra Uriarte llama a la “buena convivencia democrática” y descarta salida del gobierno de tratativas para proceso constituyente

La ministra de la secretaría general de la presidencia (Segpres) Ana Lya Uriarte, aseguró -tras la decisión de los partidos de Chile Vamos de restarse de la reunión del próximo jueves para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente- que en estas instancias debe primar el diálogo y la buena convivencia democrática, además de descartar que el gobierno abandone la mesa de las negociaciones, como lo solicitó el conglomerado de centroderecha.

“Quisiera reiterar que, como gobierno, nosotros hemos tomado la decisión de acompañar el proceso que las fuerzas políticas están desarrollando bajo el liderazgo del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente del Senado, a fin de lograr acuerdos, de lograr encuentros para que nuestro país cuente, en definitiva, con una nueva Constitución”, aseguró Uriarte en un punto de prensa en la Región de Valparaíso.

Respecto al anuncio en concreto realizado por Chile Vamos de restarse de la próxima cita, la secretaria de Estado reiteró que “en la política hay muchos momentos en que los ánimos, los espíritus están crispados, hay momentos de tensión y la experiencia indica, que lo corresponde en esos momentos es tener calma, tener templanza y seguir llamando al diálogo, a la unidad, a la buena convivencia democrática (...) y estoy segura de que todas las fuerzas políticas tienen el ánimo y la voluntad puesta en encontrarse para que nuestro país cuente con una nueva Constitución”.

Respecto al rebaraje de integrantes de la mesa negociadora solicitada desde la centroderecha, Uriarte afirmó que “nuestra voluntad como gobierno es acompañar este proceso. No estamos negociando, no pertenecemos al grupo que lleva adelante el encuentro de voluntades para las decisiones respecto al proceso, pero no somos prescindentes, queremos estar presentes para acompañar este proceso, porque finalmente, vamos a estar colegislando a la hora de llevar adelante las reformas que sean necesarias para habilitar un nuevo proceso constitucional”.

“Estamos confiados en que esa realidad se producirá, en que triunfará el diálogo y que podremos encontrarnos como corresponde en una marcada sana convivencia democrática”, cerró la titular de la Segpres.