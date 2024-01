Undurraga (DC) tras acuerdo con el gobierno por reforma previsional: “Seguimos siendo no alineados”

En la mañana de este martes, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, se refirió al reciente avance que dio la reforma de pensiones y además, a las elecciones municipales que se aproximan.

Hasta las 23.00 horas de este lunes, sesionó la Comisión del Trabajo de la Cámara para llegar finalmente a un consenso en materia previsional. En dicha instancia se aprobó subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) y una nueva fórmula de 3% a cuenta individual y 3% al Seguro Social. Tal fórmula, que ayudó a destrabar la reforma, fue impulsada por la DC.

En conversación con Radio Agricultura, el diputado Undurraga señaló estar contento porque los “no alineados” llegaron a un acuerdo. Esto, según cuenta el parlamentario, se logró porque “cuando el gobierno planteó su fórmula 3, 2, 1, nosotros invitamos a otras bancadas como Demócratas, el Partido de la Gente, a los exPDG hoy independientes, a que suscribiéramos entre todos una indicación para el 3 y 3 con un doble propósito y señalar que esta es una distribución más equitativa (...) era una forma para construir un acuerdo, y el gobierno se allanó al acuerdo porque esto se necesita aprobar”.

“Yo valoro que el gobierno haya tenido esa buena disposición a tener ese acuerdo”, sostuvo Undurraga y enfatizó en que “los parlamentarios de gobierno más los parlamentarios que presentamos esta indicación, debiéramos tener la mayoría para aprobarlo en la Cámara. De todas maneras me gustaría que estuviera la derecha, pero la derecha no se ha movido un centímetro de sus posiciones originales (...) no han estado disponibles para los acuerdos, pero avanzaremos en este acuerdo sin ellos”.

Con ese protagonismo en la negociación y bajo el marco de la invitación de los partidos oficialistas a la DC para ser parte de un acuerdo municipal en las elecciones de octubre -, el diputado fue consultado por si aún se consideran “no alineados” del gobierno. Frente a esa interrogante, Undurraga respondió que “seguimos siendo no alineados” y agregó que “nosotros hemos planteado desde el principio que tenemos un rol de colaboración, pero con autonomía, otros le llaman a eso oposición constructiva. Esta autonomía nos permite mirar los proyectos con distancia y no enamorarse de los proyectos simplemente porque los plantea el gobierno”.

Además, reiteró que sí van en un pacto municipal con el oficialismo en los comicios de alcaldes y gobernadores regionales. “Hay 56 municipios y 2 gobernaciones encabezados por la DC. Nosotros aspiramos a que se eso siga, incluso aspiramos a otros municipios donde hoy está la derecha u otra fuerza. Para que eso sea posible, se requiere un acuerdo por la dispersión que hay en la votación porque no hay segunda vuelta. Entonces, para lograrlo se necesita un acuerdo electoral que permita tener candidaturas únicas en los cargos unipersonales.

En cuanto a los detalles del evento electoral, Undurraga comenta que no han “definido las candidaturas, pero hay un criterio inicial que quien va a la reelección tiene la primera prioridad en la negociación”. Además, añadió que “lo que sí hemos definido es que la única forma de tener un buen resultado en las elecciones municipales, porque no hay segunda vuelta, es tener candidaturas únicas en los cargos unipersonales”.