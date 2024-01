Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, por reforma de pensiones: “Nunca vamos a votar a favor de crear un sistema de reparto”

Este lunes se retomará la discusión de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputadas y Diputados. Planteando una nueva fórmula, el gobierno busca la aprobación para comenzar a legislar el proyecto.

Recientemente, el debate se ha intensificado a raíz de la eventual apertura del Gobierno respecto a la fórmula de reparto del 6% de cotización adicional que planteó la Democracia Cristiana (DC), que implica que un 3% vaya a solidaridad y el otro porcentaje restante para la cuenta individual. Lo anterior para destrabar la discusión del proyecto.

Sin embargo, el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Guillermo Ramírez, ha adelantado su posición respecto a la idea de legislar esta propuesta.

Fue en conversación con el panel político en el programa Estado Nacional que el parlamentario indicó que “no, no estamos obstaculizando que suban las pensiones como dice Gael (Yeomans, diputada de Convergencia Social), tampoco estamos obstaculizando un éxito del Presidente Boric. Si a él le va bien, al país le va bien. Nosotros sí estamos obstaculizando un pésimo proyecto de pensiones. Yo le adelanto a Gael que, así como está el proyecto, yo voy a votar en contra de la idea legislar en la sala y espero que todo Chile Vamos lo haga”.

“Pero nosotros nunca, que el gobierno lo entienda bien, nunca vamos a votar a favor de crear un sistema de reparto. Ni siquiera un punto, porque es injusto”, reiteró Ramírez al momento de ser consultado por su posición por los medios.

El diputado UDI explicó parte de las razones por las que van en contra de la propuesta, donde señala que es “injusto” que los trabajadores actuales se hagan “cargo” del aumento de las pensiones actuales, y que con esta reforma esto se concretaría.

Diputado Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI. Santiago 17 de Agosto 2023. Foto: Juan Farias/La Tercera

Desde Democracia Cristiana (DC) el timonel del partido, Alberto Undurraga, cuestionó a la oposición por su postura en contra de la fórmula propuesta desde su colectividad.

“La verdad es que no se entiende, porque la derecha estuvo disponible al tres y tres durante el gobierno de Piñera y hoy no está disponible al tres y tres durante el gobierno Boric. Entonces creemos que eso no es consistente. El llamado entonces es a que puedan también deponer sus propuestas que solo apuntan a capitalización individual y podamos acercarnos, que podamos construir con este tres y tres un acuerdo más amplio”, expresó el presidente de la DC.

En ese contexto, el diputado Ramírez comentó que la nueva fórmula tiene diferencias con la iniciativa que propuso el gobierno de Sebastián Piñera, ya que en ese 3-3, los tres puntos de cotización iban directamente a la cuenta individual, por otro lado, señaló que “con esta reforma que propone el gobierno de cada seis pesos adicionales que un trabajador ahorre, sólo uno va directamente a su cuenta y eso a nosotros nos parece que es muy rechazado por los chilenos”.

Además, agregó que un factor importante a considerar es que actualmente esta la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual no existía al momento de considerar la propuesta del gobierno del expresidente Piñera.

Junto con aclarar su posición respecto a la propuesta del ejecutivo, el parlamentario hizo un llamado para que escucharán a los expertos sobre el tema y estudiaran con ejemplos de otros países.

“Todos los estudios demuestran que es una mala idea y por lo mismo nosotros no vamos a estar disponibles para incorporar reparto al sistema de pensiones chileno. Hay que decir, además, que los países desarrollados van de vuelta. Todos están retirando el reparto, no están incorporando el reparto”, añadió.

“El gobierno entonces tiene dos opciones, que esto quede bloqueado para siempre y no tener reforma a las pensiones o avanzar en todos aquellos temas que son muchos en los cuales nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos y tener igual una gran reforma a las pensiones que permita que los chilenos tengan mejor pasar durante sus vejez”, indicó el diputado.