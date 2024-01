Presidente de la DC critica resistencia de la derecha a la fórmula 3-3 en pensiones: “No se abren a algo que sí aprobaron cuando ellos eran gobierno”

El presidente de la DC, Alberto Undurraga. Foto: Leonardo Rubilar Chandia / Agencia Uno.

La propuesta de la Democracia Cristiana para la reforma previsional -de dividir el 6% adicional de cotización en 3% a las cuentas individuales y 3% a solidaridad- ha encontrado apoyo en el gobierno, pero no en la oposición. “La verdad es que no se entiende, porque la derecha estuvo disponible al tres y tres durante el gobierno de Piñera y hoy no está disponible al tres y tres durante el gobierno Boric", cuestionó Alberto Undurraga.