Walker (DC) critica resolución del TC sobre segundo retiro del 10%: “Queda en entredicho la facultad del Congreso de poder aprobar reformas constitucionales”

“Es una decisión lamentable, pero al mismo tiempo esperada”, dijo este lunes el diputado Matías Walker (DC). Las palabras del parlamentario aluden a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la pugna entre el gobierno y el Congreso en torno al segundo retiro del 10%.

Tras un empate y con el voto dirimente de la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, se decidió acoger el requerimiento presentado por el Presidente Sebastián Piñera en contra del proyecto impulsado por parlamentarios de oposición.

Al respecto, Walker -quien respaldó la moción parlamentaria que finalmente cayó en el Senado- aseguró que “me quedo con que cinco ministros, incluyendo uno de derecha como es el caso de (Juan José) Romero, entendieron que había que rechazar el requerimiento; que esta reforma constitucional se estaba tramitando conforme al ejercicio del poder constituyente derivado por parte del Congreso, el mismo que ejerció respecto del primer retiro. Reforma que contó con la promulgación del texto por parte del Presidente Piñera”.

En esa línea, continuó: “Esto ratifica el desprestigio del TC, que sabemos, opera como un órgano político más que un ente de jurisdicción constitucional”.

Además, advirtió que con la decisión del organismo “queda en entredicho la facultad del Congreso de poder aprobar reformas constitucionales” en este periodo en que se redacte la nueva Constitución. Esto, aseguró porque “hace depender cualquier reforma constitucional de la firma de un Presidente de la República que está con un 7% de aprobación”.

Cabe recordar que el parlamentario -junto a la senadora de su partido, Ximena Rincón- ingresó un escrito a inicios de diciembre solicitando al TC que no acogiera a trámite el requerimiento del Ejecutivo. Finalmente, y también con el voto dirimente de Brahm, el organismo decidió acoger y seguir adelante con la revisión del recurso.

Reacción parlamentaria

Por su parte, el presidente de la DC, Fuad Chahin, señaló que “más allá del proyecto en particular, el TC extralimita sus facultades. A mi juicio el TC no puede declarar inconstitucional el ejercicio de la potestad constituyente derivada a través del Congreso que está facultado para modificar la Constitución. No puede declarar inconstitucional una reforma a la Constitución”.

“Eso nos parece un contrasentido que no hace sino debilitar la función del TC. Sobre todo cuando nuevamente el voto dirimente es el de la exasesora del Presidente Piñera”, concluyó.

Por su parte el jefe de bancada de los diputados del PPD, Raúl Soto, sostuvo que “acá lo que estaba en juego no era el contenido del proyecto, acá lo que estaba en juego eran las facultades y las atribuciones del Parlamento, como Poder del Estado, para llevar adelante iniciativas vía Reforma Constitucional, en aquellos casos que la propia Constitución establece que hay iniciativa exclusiva del Presidente, pero en materia de ley, no de reforma Constitucional”.

Agregó que “lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hoy día me parece una aberración jurídica. Aquí han primado intereses y criterios políticos. Esta es una prueba fehaciente más de que el Tribunal Constitucional es un tribunal netamente político, que está cuoteado políticamente. Tanto es así que su presidenta, María Luisa Brahm, quién tuvo hoy el voto dirigente, es conocido por todo el país que fue asesora directa y de confianza del presidente Piñera, por lo tanto, uno podría decir razonablemente que se debió haber inhabilitado por lo menos en esta decisión”.