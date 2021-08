¿Amnesia temporal o simple irresponsabilidad?

Durante el mes de julio la superintendencia de pensiones publicó la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones, correspondientes a los últimos doce meses terminados en junio. Mientras los fondos A, B, y C, obtuvieron rentabilidades positivas, el fondo D rentó - 5,85%, y el fondo E (el fondo menos riesgoso) se desplomó en 9,85%.

Como era de esperarse, los parlamentarios, que están buscando aumentar su exposición a los medios, dado que se acercan las elecciones de noviembre, no se demoraron en alzar su voz frente a la caída de cerca de 10% en el valor de los ahorros de pensiones invertidos en el fondo E.

La presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón, declaró inmediatamente que “la autoridad debe explicar las razones de esta pérdida”, solicitando una audiencia con el presidente Sebastián Piñera además de animar a la oposición en la Cámara de Diputados a crear una comisión investigadora, específicamente “por lo que ha ocurrido con la normativa de la Superintendencia de Pensiones respecto no sólo de la inexistencia de seguridad que debiera dar el fondo E, que para eso fue creado, pero ha perdido un 10% de lo ahorrado y eso nunca debió permitirse. Y ahí el que tiene que responder es el regulador”

Como era de esperarse, otros parlamentarios no tardaron en manifestarse respecto del mismo tema. El diputado socialista, Marcos Ilabaca se sumó a la preocupación y solicitó al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, fiscalizar a las AFP, pues según dijo, “no es posible que con el dinero de los trabajadores y trabajadoras se esté jugando en el mercado. No es posible que con esos dineros las AFP lucren y las pérdidas las sigan sufriendo los trabajadores”.

Lo que llama la atención de las declaraciones de los parlamentarios, quienes por cierto, deberían entender a cabalidad el funcionamiento del sistema de pensiones chileno, pues no sólo están en pleno proceso de discusión de una reforma al sistema de pensiones, sino que además, nosotros los ciudadanos les estamos pagando un porcentaje de nuestro sueldo para que realicen esa labor, es que una razón fundamental que impulsó la pérdida de 10% en el valor de los fondos de pensiones tipo E, es la desinversión que han debido realizar las AFP en los últimos meses, lo que las ha llevado a generar un exceso de oferta de instrumentos de deuda, disminuyendo el precio de los mismos y con ello, generando una rentabilidad negativa.

Y más aún, la razón detrás de la obligación de desinvertir se debió a los votos de los parlamentarios que permitieron 3 retiros de 10% de los fondos de pensiones cada uno, en los últimos 12 meses.

Tal como lo planteó el diputado de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum “el Congreso tiene que hacerse cargo que la baja hoy día en el fondo E, que son personas fundamentalmente que se están jubilando hoy día, la provocamos nosotros mismos, a través de estas aprobaciones del 10% que ya se ha dado en tres ocasiones”.

Por tanto, en vez de parlamentarios pidiendo una audiencia con el presidente o solicitando una comisión investigadora, deberíamos ser nosotros, los trabajadores y cotizantes de los fondos de pensiones quienes deberíamos solicitar una audiencia con las autoridades del congreso y una comisión investigadora para que nos aclaren cómo es posible que ellos tomen decisiones y voten a favor de mociones que resultaron no sólo ser inconstitucionales, sino que además llevaron a perder el 10% de los ahorros a los trabajadores que estaban a punto de jubilarse.

No será demasiado el descaro de nuestro Congreso, que no sólo busca eximirse de las responsabilidades y consecuencias que generan sus decisiones, sino que además busca culpar al empedrado de las mismas.

Este nivel de descaro sólo me lleva a creer que quienes votaron los retiros de 10%, y hoy se lavan las manos por la pérdida del 10% de los ahorros de los fondos de pensiones, son mentirosos compulsivos (se saben culpables y no lo reconocen), sufren de una amnesia temporal del tipo teleserie venezolana de los años 90 (no se acuerdan), o son simplemente irresponsables, pues no entienden nada de los proyectos de ley que están tramitando y votando.

*Michelle Labbé, Economista Jefe de Dominus Capital.