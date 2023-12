Apple y Google obtienen miles de millones de sus tiendas de aplicaciones. Eso está ahora en peligro

La sentencia judicial del lunes que declara que Google ha ejercido un monopolio ilegal en las tiendas de aplicaciones es la última de una serie de amenazas crecientes a la economía de las tiendas de aplicaciones, que mueve US$ 500.000 millones al año y que se ha convertido en una máquina de beneficios para Apple y Google que ha ayudado a definir la era de los smartphones.

Un jurado se puso unánimemente de parte de Epic Games, afirmando que Google había perjudicado al fabricante de videojuegos al mantener un monopolio ilegal. Google dijo que planea apelar el veredicto y que mantiene su modelo de negocio. En otro caso que concluyó en 2021, una juez federal falló en gran medida en contra de Epic, aunque dictaminó que Apple debe permitir que los fabricantes de software de terceros dirijan a los clientes a opciones de pago dentro de sus propias aplicaciones. El Tribunal Supremo podría decidir el resultado en última instancia.

Desde esa sentencia, Google y Apple, que controlan férreamente el software de terceros en la mayoría de los miles de millones de teléfonos inteligentes del mundo, han visto cómo su control se erosionaba gradualmente a medida que los reguladores de Europa, Asia y Estados Unidos han aprobado leyes que cuestionan las políticas de las empresas.

A partir de marzo, se espera que Apple permita por primera vez las descargas de software fuera de los confines de su App Store debido a una nueva ley de la Unión Europea. En Corea del Sur, ambas empresas se vieron obligadas en 2021 a abrir sus tiendas a sistemas de pago alternativos. El Departamento de Justicia y los fiscales generales de los estados de EE.UU. han puesto su punto de mira en un acuerdo por el que Google ha pagado a Apple unos US$ 20.000 millones al año para ser el motor de búsqueda predeterminado en Safari en sus más de mil millones de dispositivos.

A pesar de estos retos, los analistas están divididos sobre la posible amenaza financiera para los negocios de Apple y Google. Aún se espera que los cambios tarden años en producirse, y es posible que Apple y Google cumplan con los mandatos legales de una forma que no reduzca los ingresos tanto como se espera. El año pasado, el gasto en tiendas de aplicaciones alcanzó los US$ 167.000 millones, y el gasto en publicidad móvil fue de US$ 336.000 millones, según data.ai, una empresa de datos y análisis móviles.

Para Apple, los desafíos regulatorios y judiciales representan un reto sin precedentes para su negocio de servicios, que facturó US$ 85.000 millones en su ejercicio fiscal 2023, lo que supone el 22% de los ingresos totales. El negocio, que engloba los pagos por búsquedas de Google y todo lo que va desde sus servicios de streaming de música y TV hasta su tienda de aplicaciones, ha visto cómo su tasa de crecimiento se reducía a la mitad en el último año.

La mayor parte del negocio de servicios de Apple consiste esencialmente en vender acceso a su base de usuarios de más de mil millones, ya sea mediante una parte de las ventas de la App Store o convirtiendo a Google en el motor de búsqueda predeterminado. Según Bernstein Research, estos dos negocios representan más de la mitad de los ingresos por servicios y más de dos tercios del beneficio bruto del segmento.

“Apple chocará contra un muro, ya sea un muro de grandes cifras o un muro normativo, y eso frenará el crecimiento de los servicios”, sostuvo Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel, accionista de Apple. Tuz anticipa que los servicios podrían sufrir caídas anuales en unos años.

Para Google, su tienda de aplicaciones para Android era uno de sus centros de beneficios más duraderos al margen de las búsquedas. Ahora está en peligro. Epic no ha pedido que Google, cuya empresa matriz es Alphabet, le conceda daños monetarios o un trato especial. En su lugar, el fabricante del popular videojuego Fortnite quiere que Google se vea obligado a hacer su ecosistema Android más abierto y competitivo.

No está claro cómo será. El juez federal del caso, James Donato, determinará las soluciones el año que viene. Está previsto que las partes vuelvan a reunirse en enero.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo puede ser el árbitro definitivo de la economía de las tiendas de aplicaciones. En abril, un tribunal federal de apelaciones dio la razón a Apple y declaró que no ejerce un control monopolístico sobre las transacciones de juegos para móviles. Tanto Apple como Epic han solicitado que el Tribunal Supremo conozca del caso.

En los Países Bajos y Corea del Sur, Apple se enfrentó a desafíos legales para permitir métodos alternativos de pago de aplicaciones. En respuesta, Apple seguía cobrando a las aplicaciones una tasa de hasta el 27% en lugar del 30% habitual, lo que encarecía el uso de un sistema de pago alternativo al de Apple porque los pagos debían procesarse, según Rick VanMeter, director ejecutivo de la Coalition for App Fairness, un grupo de defensa fundado por desarrolladores de aplicaciones como Epic.

Con la impugnación por parte del Departamento de Justicia de los multimillonarios pagos anuales por búsquedas de Google a Apple, no se espera una decisión hasta el año que viene, e incluso entonces se enfrentaría a años de apelaciones. Toni Sacconaghi, analista senior de Bernstein Research, también cree que Apple podría compensar cualquier pérdida de ingresos por búsquedas predeterminadas aceptando pagos de otros proveedores de búsquedas o incluso creando su propio motor de búsqueda.

“Apple todavía tiene la oportunidad de proporcionar un lucrativo flujo de ingresos por búsquedas a alguien más, quizás incluso a sí misma”, dijo Sacconaghi.

E incluso si Apple permite las tiendas de aplicaciones de terceros, los escaparates digitales de la competencia podrían no despegar. Muchos consumidores de Apple ya están acostumbrados y se sienten más cómodos con el entorno de software que Apple y Google ofrecen en sus tiendas de aplicaciones.

Un área en la que las dos compañías podrían perder ingresos significativos es en los videojuegos móviles. En su año fiscal 2019, los beneficios operativos de Apple por juegos ascendieron a US$ 8.500 millones, según un análisis del Wall Street Journal de las cifras publicadas en su juicio antimonopolio con Epic. Eso fue más alto que las ganancias de videojuegos del fabricante de Xbox, Microsoft, Nintendo, Activision Blizzard y el fabricante de PlayStation, Sony, combinados, mostró el análisis.

Si las tiendas de aplicaciones de juegos despegan dentro de los ecosistemas de Apple o Google, eso podría representar un golpe importante. Microsoft ya intentó llevar a la tienda de aplicaciones de Apple su servicio Xbox Game Pass, que ofrece una cartera de juegos a los que se puede jugar mediante una suscripción. Pero el servicio había sido bloqueado por las normas de Apple con el argumento de que Apple no puede revisar cada juego individual en la plataforma de juegos.

Apple está trabajando actualmente para cumplir una nueva ley de la Unión Europea, la Ley de Mercados Digitales, que obligará a la empresa a permitir tiendas de aplicaciones de terceros y servicios alternativos de pago dentro de las aplicaciones, según informó anteriormente el Journal. El objetivo de la compañía es permitir las tiendas de aplicaciones de terceros en una actualización de software prevista para principios del año que viene, señalaron personas familiarizadas con los planes de Apple. Apple tiene de plazo hasta principios de marzo para que su tienda cumpla la legislación europea.

La Unión Europea también está llevando a cabo su propio caso antimonopolio contra Apple, acusándola de infracciones por imponer normas que restringen a los desarrolladores de aplicaciones la posibilidad de informar a los usuarios de otras formas de pagar por servicios que evitan la comisión de pagos in-app de Apple. Si la Unión Europea considera que Apple ha infringido las leyes antimonopolio, podría ordenarle que levantara esas restricciones.

En China, el gobierno central está tomando medidas más estrictas sobre las aplicaciones permitidas en la versión china de la App Store de Apple, exigiendo que todas las aplicaciones se registren ante el gobierno. Esta medida podría mermar el negocio de servicios de Apple en China, que es el tercer mercado geográfico de la empresa.