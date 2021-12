Asesora de Boric dice que cuarto retiro “es un gran error” y afirma que alza de pensión básica podría ser más gradual y menor a $250 mil

“Estamos revisando las cifras, es una suma menor de la que usted indica, y tal vez habrá que ajustarla menos”. Esa fue la respuesta que Stephany Griffith-Jones, economista asesora del candidato presidencial Gabriel Boric, quien en el marco del Chile Day que se realiza en Londres salió al paso de las preguntas respecto a las propuestas del candidato de Apruebo Dignidad, y de pasó actualizó las cifras del programa de gobierno en materia de pensiones.

La propuesta de Boric contempla una pensión mínima de $250.000, lo que tendría un costo de 5 puntos del PIB. Michael Stott, editor para Latinoamérica de Financial Times, pregunto sobre el costo de la medida, a lo que Griffith-Jones respondió que “desde el punto de vista de una persona que vive en Chile, $250.000 es un mínimo para vivir, pero si no hay recursos fiscales quizás habrá que hacerlo de forma más gradual. Se está hablando de $225.000 tal vez, pero se están empezando a hacer los cálculos, porque crea un problema fiscal potencial si es que no aumentan los impuestos de manera eficiente”.

La economista, que vive en Reino Unido, respondió además por el cuarto retiro de fondos previsionales. Y al respecto apuntó que “hay un consenso entre los economistas de que el cuarto retiro no es una buen idea. Tal vez sí apoyar el primer y segundo porque el gobierno lo manejo mal cuando estalló el covid en 2020, recién en diciembre se empezaron a entregar apoyo a la gente más modesta. Pero hacer un cuarto es un error, no una tragedia, pero un gran error. La economía está recalentada, el déficit es altísimo, y además este cuarto retiro no ayudará en nada. Pero se ha generado una dinámica política, incluso en algunos de derecha. Creo que hay un problema ahí de la clase política, los políticos son los que tienen que decir, yo personalmente aconsejaría no hacerlo”.

En el panel, llamado “Chile y su agenda de economía y mercado de capitales 2022-2026 también participó José Luis Daza, economista integrante de la candidatura de José Antonio Kast. Y fue a propósito de los retiros que el economista radicado en EEUU señaló que “el candidato Boric está yendo contra todos sus técnicos”.

Y agregó que “no sólo el candidato (Kast) está en contra, prácticamente todos los economistas de Chile están en contra”.

Reforma tributaria

En materia de impuestos, los representantes de las candidaturas también fueron consultadas. Al respecto, Daza comentó que “hay consenso en nuestro equipo en reducir los impuestos”, pero que también están “absolutamente comprometidos con la solvencia fiscal”, y recalcó que cualquier rebaja tributaria “esta supeditado a la solvencia fiscal”.

En esa línea, apuntó que “nuestra ´propuesta en materia de impuestos no sólo se refiere al nivel de la tasa corporativa, Chile tiene una tasa totalmente fuera de línea con la OCDE, estamos entre los países con la tasa más alta. Es absurdo que EE.UU. tenga 21% y nosotros seis puntos más”.

Además, explicó que “hay enormes complejidades que permiten la elusión, muchas introducidas en la última reforma, que supuestamente iba a recaudar 3 puntos del PIB, pero 10 años después no está ni cerca, y los efectos sobre la base impositiva es que cayó, hay fuertes indicios que la elusión aumentó”.

Sí al royalty minero

En materia de impuestos, Stephany Griffith-Jones apuntó a la necesidad de entregar mayores herramientas al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a Aduanas, pero también a que hay espacio para incrementar el royalty a las grandes empresas mineras.

No obstante, evitó pronunciarse sobre el actual proyecto de ley que se discute en el Congreso, pero sí señaló que la propuesta de Boric “sería aumentar el royalty a un nivel parecido al promedio internacional, como el cobre es de todos los chilenos, más allá de las utilidades normales, tiene sentido que el país participe más en esas renta”.

Pero respecto a si es realista realizar una reforma tributaria que recauda 8 puntos del PIB, la economista comentó que si bien “hay algunos países que lo han hecho en ese período, será difícil dada la composición reciente del Congreso, tendrá que ser un aumento negociado, y un diálogo compartido, y con la DC que ahora están trabajando algunos de sus expertos en el programa. Pero además un acuerdo con partidos de centro y derecha”.

Y también apuntó a que “lo que me preocupa del programa de Kast es que aumentará la desigualdad”.

¿Cuáles deberían ser los motores de crecimiento para el país? Ante esa pregunta, José Luis Daza dijo que lo más relevante en el programa de Kast es que “la forma más eficiente de organizarnos es a través de los mercados, que el mercado decida qué hay que producir. La situación de Chile actual es una donde el Estado tiene asfixiado al sector privado, la inversión privada está colapsada en cero. Nosotros creemos en eliminar todas las trabas para que se rompan esos cuellos de botella”.

“Para poder tener ventajas comparativas, donde Chile si las tiene, más allá de los recursos naturales, hay que flexibilizar el mercado laboral y simplificar los tributos”, complementó Daza.

Por contrapartida, Griffith-Jones respondió que “no se puede negar que tenemos estos recursos naturales, pero debemos incorporar más conocimiento, elaboración e investigación tecnológica. Hoy se habla de cobre verde y eso puede producir un precio más alto. Cómo aprovechar el litio, no sólo exportarlo sino que agregar valor”.

“Cómo hacerlo, con iniciativa público y privada, fondos extranjeros y nacionales, porque los recursos necesarios son muy grandes. No lo puede hacer sólo un sector”, apuntó la economista.