Binance, el mayor operador de criptomonedas, se enfrenta a riesgos legales por Rusia

Binance está ayudando a los rusos a mover dinero al extranjero, lo que podría agravar sus problemas legales en Estados Unidos.

El gigante de la criptomoneda, dirigido por su fundador Changpeng Zhao, se unió a muchas otras grandes empresas internacionales a principios del año pasado en la reducción de su negocio en Rusia, uno de sus mayores mercados por volumen de operaciones en ese momento. Después de que Rusia invadiera Ucrania, Binance dijo que había dejado de trabajar allí y que estaba aplicando los requisitos de las sanciones occidentales. También restringió las operaciones en su plataforma en Rusia.

Pero la bolsa de Binance sigue manejando volúmenes sustanciales de operaciones en rublos, según muestran los datos recopilados externamente. A través de varios intermediarios, los clientes pueden convertir fondos de bancos sancionados en saldos en Binance, mientras que Binance también permite el comercio entre pares de rublos por fichas digitales que a menudo implican a bancos que están en las listas negras occidentales, según muestran los sitios web de la empresa, capturas de pantalla de usuarios y mensajes en grupos de chat oficiales.

“Binance sigue las normas de sanciones globales y aplica sanciones a personas, organizaciones, entidades y países que han sido incluidos en la lista negra por la comunidad internacional, negando a dichos actores el acceso a la plataforma de Binance”, dijo un representante de la compañía de criptomoneda.

El representante aseguró que Binance no tiene “relación alguna con ningún banco, ni en Rusia ni en ningún otro lugar” en torno a su servicio peer-to-peer (red de pares), y no colabora con socios del sistema financiero tradicional que figuren en ninguna lista de sanciones.

El Departamento de Justicia está investigando Binance en relación con posibles violaciones de las sanciones de EE.UU. a Rusia, según una persona relacionada con la investigación. Bloomberg informó por primera vez de la investigación.

Un representante del Departamento de Justicia se rehusó a hacer comentarios. El Departamento también ha estado investigando a Binance por presuntos fallos en la lucha contra el blanqueo de dinero, según ha informado The Wall Street Journal. La Commodity Futures Trading Commission y la Securities and Exchange Commission han acusado anteriormente a la empresa y a su fundador Zhao de una serie de infracciones y fallos de cumplimiento.

Binance ha declarado que ha tratado de responder a las preocupaciones de las autoridades y que está comprometida con la transparencia y la cooperación con los reguladores y las fuerzas del orden. La empresa ha manifestado su intención de defenderse enérgicamente de las acusaciones de la SEC. Zhao también ha dicho que Binance no estaba de acuerdo con la caracterización de muchas cuestiones alegadas en la denuncia de la CFTC.

Estados Unidos ha impuesto amplias sanciones al sector financiero ruso, obligando a otros bancos a romper sus vínculos o arriesgarse a fuertes sanciones. Muchos rusos, aunque no hayan sido sancionados, no pueden transferir rublos a cuentas bancarias en el extranjero ni convertir el dinero a otras divisas.

Las criptomonedas han ayudado a llenar ese vacío.

Los rusos pueden cambiar rublos por monedas digitales, en particular stablecoins vinculadas al dólar, como tether. Esas stablecoins pueden canjearse por divisas en casas de bolsa extranjeras o transferirse a otras criptocarteras como forma de pago.

“Todo el mundo utiliza criptomonedas, excepto mi abuela”, afirmó Tatiana Maksimenko, una empresaria rusa que trabajó en otra bolsa de criptomonedas y que ahora dirige una agencia de marketing llamada IdolMe, con sede en Montenegro.

Binance es una de las bolsas de criptomonedas más populares de Rusia, aseguró.

La principal vía utilizada por los rusos para convertir rublos en criptomonedas han sido los servicios entre pares, según el Banco de Rusia. De octubre a marzo, los rusos realizaron transacciones entre pares por un valor equivalente a unos US$ 428 millones al mes a los tipos de cambio actuales, según el banco central.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha señalado las transacciones de criptomonedas entre pares como un medio potencial de eludir las sanciones estadounidenses. Estas operaciones no se realizan a través de una bolsa, sino que a menudo las facilita una plataforma como Binance, que cobra una comisión por procesarlas.

Según Michael Parker, exfiscal del Departamento de Justicia y exfuncionario de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, una empresa no necesitaría una relación formal con un banco ruso designado para enfrentarse a un posible riesgo de sanciones estadounidenses.

Si una empresa ofrecía una “excepción” por la que los usuarios podían acceder a divisas o servicios no disponibles en los bancos rusos sancionados, eso podría considerarse una ayuda material a esas instituciones, dijo Parker, que ahora dirige la práctica contra el blanqueo de capitales y las sanciones del bufete de abogados Ferrari & Associates.

Una revisión reciente del sitio web del servicio peer-to-peer de Binance mostró que ofrece a los clientes rusos al menos cinco prestamistas rusos sancionados, incluidos Rosbank y Tinkoff Bank, como opciones para procesar pagos. Binance dijo en 2020 que “añadió soporte” para pagos a través de ambos bancos, junto con docenas de otros métodos de pago.

Los vendedores pueden facilitar los datos de su cuenta bancaria a los compradores para que puedan recibir los fondos directamente. Binance mantiene el cripto de los vendedores en custodia hasta que confirman la recepción del dinero.

En un solo día a finales de julio, sólo a través de Rosbank, la plataforma pública peer-to-peer de Binance mostró que varios cientos de comerciantes estaban ofreciendo comprar o vender rublos por tether, en posibles acuerdos por un valor conjunto equivalente a casi 1 millón de dólares. Y en el grupo de chat oficial de Binance en Telegram para clientes rusos, docenas de usuarios han hablado recientemente de su uso de Rosbank y Tinkoff para realizar operaciones peer-to-peer a través de Binance.

Rosbank y Tinkoff Bank no hicieron comentarios.

“Es bueno que Binance nunca duerma”, escribió un operador en el grupo de chat, utilizando el nombre de Vitaliy Motiv.

En los últimos meses, los voluntarios del servicio de atención al cliente de Binance han dicho a los usuarios del grupo Telegram que la bolsa ya no aplica ningún límite de negociación a los clientes rusos, que introdujo en abril de 2022 para cumplir con las sanciones de la Unión Europea, según muestran los mensajes vistos por el Journal. Binance ha dicho previamente que tales voluntarios no son ni empleados ni portavoces de la compañía.

“Todas las restricciones actuales relacionadas con las sanciones contra todos los nacionales rusos son aplicadas por la plataforma y sus entidades legales en la Unión Europea en su totalidad”, dijo el representante de Binance. Binance no revela desde dónde opera su plataforma principal Binance.com.

Los ciudadanos rusos tienen prohibido comprar o vender dólares y euros a través de su servicio peer-to-peer, agregó el representante.

En el principal negocio de intercambio de Binance, los volúmenes de negociación en Rusia han descendido en comparación con el máximo alcanzado a principios de 2022, pero han repuntado algo en los últimos meses, según el proveedor de datos CCData. Binance manejó US$ 8.000 millones en operaciones de rublo a criptomoneda en julio, la mayoría para tether, dijo CCData.

Una forma en que los rusos pueden obtener fondos para Binance ha sido a través de una empresa de pagos de bajo perfil, registrada en Belice, llamada Advanced Cash, también conocida como Advcash. Binance anunció una asociación con Advcash en 2019.

Advcash proporcionó “rieles de pago” para que los rusos entraran y salieran de cripto utilizando el sistema financiero tradicional, sostuvo Artem Tolkachev, un abogado que dijo haber asesorado a la firma. Para recibir los rublos de los clientes, Advcash trabajaba con agentes locales que tenían cuentas bancarias rusas.

En los años siguientes, el personal de Binance planteó en varias ocasiones a la dirección de la empresa su preocupación por la asociación, citando una falta de conocimiento, incluso dentro de la empresa, sobre las operaciones de Advcash, según antiguos empleados y mensajes consultados por el Journal. El sitio web de Advcash no proporciona detalles sobre sus ejecutivos o propietarios.

Un representante de Advcash se rehusó proporcionar detalles sobre su propiedad, alegando privacidad. En respuesta a las preguntas sobre las preocupaciones expresadas en Binance, dijo que Advcash había sido abierta y transparente al responder a las consultas de Binance, demostrando a esta última que había seguido estrictamente las leyes contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente.

Los usuarios de Advcash pueden utilizar fondos de cuentas denominadas en rublos en bancos como Rosbank y Sberbank, controlado por el Estado, que también está sometido a sanciones, para realizar transferencias a su plataforma, según muestran capturas de pantalla del sitio web de mayo. El sitio de Advcash enlaza con “proveedores de cambio independientes”, que a su vez pueden gestionar transferencias de bancos rusos a Advcash. Los usuarios pueden entonces mover fondos entre sus cuentas de Advcash y Binance. Sberbank no hizo comentarios.

El representante de Advcash dijo que la empresa no trabajaba con ningún banco ruso y que no había utilizado sus propias instalaciones de procesamiento de rublos desde marzo de 2022. No era responsable de las “actividades externas” que tenían lugar en plataformas de terceros, comentó.

Binance dijo que se asegura de que todos los servicios prestados a través de asociaciones cumplan con los requisitos reglamentarios.