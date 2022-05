Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara y reforma de pensiones: “El gobierno tiene que abrirse a la libertad de elección”

A principios de esta semana, el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se reunió con la ministra del trabajo, Jeannette Jara, para presentarle la propuesta de la DC en materia de pensiones.

Se trata, explica, de una “propuesta de pensiones de nuestra bancada en la que proponemos cambios estructurales en los cuales he estado trabajando las últimas semanas junto a distintos especialistas”.

¿Cuál es la expectativa que tiene sobre los diálogos ciudadanos que se realizarán para buscar un consenso amplio para la reforma de pensiones?

-Los diálogos tripartitos son una oportunidad. Los proyectos que llegan con acuerdo tienen una fortaleza especial. Si el principio de solidaridad, de financiamiento tripartito y de libertad de elección vienen relativamente acordados entre trabajadores, gobierno y empresarios, le da una fortaleza especial al proyecto. Es una oportunidad para conversar sobre los principios.

Esos principios son parte de la propuesta que le presentaron a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ¿ve que el gobierno se pueda abrir al componente individual?

-Nosotros hemos planteado seis principios, entre los principales está el que debe ser solidario, con financiamiento tripartito y con libertad de elección respecto a dónde los trabajadores y trabajadoras quieren invertir sus fondos previsionales. Eso es fundamental. Respecto a la organización del sistema, nosotros planteamos que se pueda separar el rol que cumplen las AFP de administración e inversión. Planteamos que la administración puede estar a cargo de un ente estatal al que le llamamos Corporación Nacional de Pensiones. Este tendría como función toda la administración del sistema, la asesoría al usuario y el pago de pensiones. Para la inversión puede haber múltiples opciones, unas de ellas es que existan las gestoras de inversiones, que pueden ser las propias AFP, otro gestor público, cooperativas. Esa es la propuesta que estamos haciendo.

¿Estima que hay espacio para lograr ese acuerdo político?

-Lo importante es llegar a un acuerdo, y para eso todos vamos a tener que ceder en algo. El gobierno tiene que abrirse a la libertad de elección, porque lo que veo mayoritariamente en el Congreso es que la libertad de elección es uno de los principios que debe tener este sistema de seguridad social.

¿Eso significa que tiene que haber capitalización individual?

-Para nosotros el tripartismo es clave: la fuente de financiamiento que vendrá de los trabajadores deriva en fondos individuales con libertad de elección. La segunda fuente, de los empleadores, deriva en un fondo solidario y una tercera fuente, que es del Estado, permitirá solventar una pensión general universal. Si lo pensamos así, estamos incorporando solidaridad y permitiendo que haya libre elección de los ahorros individuales de las personas.

Salario mínimo

Durante esta jornada, las comisiones de Trabajo y de Hacienda deben despachar a sala el proyecto de reajuste para el salario mínimo, ¿cuál es su posición al respecto?

-El proyecto de salario mínimo tiene tres partes. El primero es el monto de aumentos y en eso es un buen proyecto, que viene con acuerdo con la CUT. Si bien las otras centrales de trabajadores han hecho reparos por no haber sido incluidas, en cuanto a los montos no están en desacuerdo. Lo segundo tiene que ver con las pymes, es un acuerdo que tiene el gobierno con muchas organizaciones, pero no el 100%. Ahí llegué a la convicción de que es un buen mecanismo que permite pagarles a las pymes la diferencia real que se genera con el aumento del salario mínimo y la inflación. El tercer punto es el alcance de la medida de compensación para la canasta básica de alimentos.

¿Qué se debe revisar en este último punto?

-El alcance de la medida de compensación por el aumento de la canasta básica. El gobierno dice que quiere llegar al 40% más vulnerable de la población, pero cuando se nos muestra el instrumento por el cual se realizará el pago del beneficio, que es el Subsidio Único Familiar o la Asignación Familiar, se llega a 1,6 millón de familias. Sin embargo, el Registro Social de Hogares señala que en el 40% más vulnerables hay 4,7 millones de familias. En ese punto, el gobierno dijo que existe una duplicidad de información. Espero que se pueda aclarar o bien tener una norma adicional que señale que, si hay alguna familia que no recibe el beneficio compensatorio producto de la inflación y que está en el 40% más vulnerable, lo haga por una vía distinta al subsidio o a la asignación familiar.