¿Reflejan el PIB y el Dow Jones el bienestar de los estadounidenses?

¿Cómo va la economía? Esta pregunta aparentemente sencilla está dando lugar a respuestas no tan sencillas. Durante décadas, la opinión pública sobre la economía ha seguido los resultados económicos. Cuando los tiempos eran buenos, la gente decía que la economía era buena. Cuando los tiempos eran malos, la gente decía que la economía era mala.

Últimamente, esta ecuación se ha roto. A pesar de los temores a una recesión, la economía se ha mostrado fuerte: aunque el aumento sorprendentemente débil del PIB (Producto Interno Bruto) de la semana pasada asustó a los inversores, el PIB global ha aumentado en 13 de los últimos 15 trimestres, el Promedio Industrial Dow Jones ha alcanzado máximos históricos, la tasa de desempleo es de un mísero 3,8% y la inflación ha disminuido.

Las encuestas cuentan una historia diferente. Aunque la valoración pública de la economía mejora lentamente, sigue mostrando un profundo descontento. Como informó The Wall Street Journal a principios de este año, la confianza de los consumidores estadounidenses es mucho menor de lo que cabría prever según los indicadores tradicionales.

Numerosos factores influyen en las opiniones de la gente sobre la economía, especialmente si su partido político preferido ocupa la Casa Blanca. Pero ni siquiera el partidismo puede explicar totalmente la actual desconexión, ya que los demócratas también están notablemente descontentos con la economía actual. Tampoco puede explicarlo la cobertura de los medios de comunicación, que ha sido negativa en parte, porque muchos estadounidenses dicen a los periodistas que están descontentos. Y si la inflación es el factor X, ¿por qué su descenso ha tenido tan poco efecto?

El problema es que las medidas más destacadas de la economía no se centran en la vida real de los estadounidenses. Métricas como el PIB y el Dow Jones son el centro de la discusión, especialmente en las noticias. Pero no proporcionan suficiente información sobre el bienestar de los estadounidenses. No es hora de descartar estas medidas económicas de probada eficacia, pero los legisladores, periodistas y líderes empresariales necesitan ampliar el abanico de herramientas que utilizan para evaluar la salud económica del país.

Poco después de su invención en 1934, el PIB se convirtió en la medida de referencia para determinar el tamaño de las economías nacionales. Desde entonces, se ha convertido nada menos que en una veleta multiuso, un indicador independiente de hacia dónde soplan los vientos financieros. Sin embargo, nunca se pensó que el PIB tuviera tanto peso. Incluso su inventor, el economista Simon Kuznets, reconoció que “el bienestar de una nación apenas puede deducirse de la medición de la renta nacional”.

Esto es aún más cierto en el caso del Dow Jones. Elaborado a partir de los precios de las acciones de tan sólo 30 empresas, el Dow proporciona una encapsulación aproximada del estado de las compañías estadounidenses. Es mucho menos fiable como indicador del estado de las finanzas de las familias estadounidenses. Después de todo, alrededor del 40% de los hogares -y casi el 60% de los estadounidenses menores de 30 años- no posee acciones, ni siquiera indirectamente a través de planes de jubilación (Dow Jones, el editor de The Wall Street Journal, ya no es propietario del índice, pero sigue teniendo representantes en el comité que determina su composición).

Métricas como el PIB y el Dow suelen considerarse árbitros objetivos de la economía. Pero la elección de una u otra métrica dice mucho sobre lo que merece la pena medir, sobre la voz de quién merece la pena escuchar y sobre el bienestar de quién se considera importante. Las métricas también determinan las decisiones políticas. Como dice el viejo adagio: “Lo que se mide, se gestiona”.

En los últimos tres años, hemos participado en un proyecto con la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias para ampliar lo que se mide y se gestiona. La Comisión para la Reimaginación de Nuestra Economía (CORE, por sus siglas en inglés), compuesta por expertos de diversos campos y opiniones políticas, tenía un objetivo general: cambiar el foco de atención de cómo va la economía a cómo van los estadounidenses.

Hablamos con cientos de estadounidenses en casi todos los rincones del país. Una y otra vez nos dijeron que su economía no prosperaba, independientemente de cómo fueran las cifras. Como nos dijo una mujer de Kentucky: “Cuando ves la televisión o escuchas a la gente hablar, dicen: ‘Las cosas están mejorando mucho’, y tienes que preguntarte realmente, bueno, ¿dónde está mejorando?”.

En respuesta, creamos una nueva métrica: la puntuación CORE, una medida del bienestar en varias partes. El objetivo central del sistema económico, como dijo un dirigente de los servicios tribales de Alaska, debería ser mejorar “la riqueza de nuestro estilo de vida, la riqueza de cómo vivimos”. El crecimiento económico es importante -incluso vital- para posibilitar un futuro mejor. Pero es importante saber quiénes se benefician de ese crecimiento y quiénes no se benefician de él.

También es importante saber qué lugares se están beneficiando. El mapa estadounidense se ha fracturado tanto entre comunidades ricas y pobres que se necesita un análisis más granular. Para ello, la puntuación se basa en mediciones a nivel de condado, lo que permite ver las diferencias dentro de los condados en función de la raza y la etnia, la edad, la educación, los ingresos y el sexo.

La puntuación CORE se desglosa en cuatro elementos centrales: seguridad económica, oportunidades económicas, salud y voz política.

En comparación con el PIB y el Dow, nuestros resultados iniciales ofrecen una imagen muy diferente de la situación del país. A nivel nacional, observamos escasas mejoras en el bienestar de los estadounidenses desde el inicio de nuestros datos en 2005. Las puntuaciones de salud han subido, sobre todo porque la cobertura sanitaria se ha ampliado, pero estas ganancias se han visto contrarrestadas por una disminución en nuestras medidas de seguridad económica, que incluyen un tesoro de datos de la oficina de crédito sobre las finanzas del hogar. Esto ayuda a explicar por qué muchos estadounidenses están tan insatisfechos con una economía que parece fuerte según las métricas tradicionales.

El Distrito de Columbia tiene la puntuación CORE más alta a nivel estatal en 2021, el año más reciente para el que se dispone de datos, seguido de Rhode Island y Dakota del Norte. Este último no es una excepción regional. Impulsados por unos índices de seguridad económica especialmente elevados, los estados de la parte alta del Medio Oeste cuentan con algunas de las puntuaciones CORE más altas del país. Las puntuaciones también son altas en el noreste. Pero hay enormes diferencias dentro de las regiones y los estados. El bienestar de los estadounidenses depende en gran medida de su lugar de residencia.

La puntuación CORE no se basa en encuestas de opinión. Sin embargo, los primeros indicios apuntan a que refleja los sentimientos de los estadounidenses sobre la economía con más precisión que otros indicadores como el PIB y el Dow. En los últimos años, el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan ha revelado que los encuestados de las regiones del Medio Oeste y del Nordeste, que obtienen mejores resultados, tienen una mejor opinión de la economía que los de otras regiones.

Tan crucial como el sentimiento de los consumidores es el sentimiento de los ciudadanos. En una democracia representativa, la voz política es un componente central del bienestar. Si la gente no tiene un defensor en los pasillos del gobierno, si no puede participar en su comunidad, si no tiene un recurso cuando las cosas no van bien, ¿cómo puede estar realmente bien? “A veces siento que no se nos escucha y que las decisiones se basan en lo que los líderes políticos creen saber. Y en realidad no lo saben”, dijo una mujer de Chicago. “Esa es otra barrera para nosotras”, agregó.

Para incorporar la voz política, la puntuación CORE hace un seguimiento de la participación electoral y la pertenencia a grupos cívicos, así como de una métrica nunca antes incluida en una puntuación como esta: la calidad de la representación política. Examinamos las encuestas a nivel de condado sobre legislación específica y las comparamos con el voto real de los miembros del Congreso. Esto permite evaluar la fiabilidad con la que las decisiones de los legisladores reflejan las opiniones de sus electores.

En general, los ciudadanos sólo obtienen lo que quieren la mitad de las veces. Esto podría parecer anodino, dadas las diferencias partidistas de los votantes, pero en realidad los ciudadanos están de acuerdo en gran parte de lo que debería hacerse. Esta cifra tan baja refleja sobre todo la frecuencia con la que el Congreso no actúa de acuerdo con el sentir mayoritario de la opinión pública en cuestiones como la concesión de un estatuto legal a los hijos de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos por sus padres, el aumento del salario mínimo, la limitación de los precios de los medicamentos con receta y la exigencia de igualdad salarial para hombres y mujeres que realizan trabajos similares con cualificaciones similares.

Los que tienen menos posibilidades de ser escuchados son a menudo aquellos cuyas economías más necesitan un impulso. Como nos señaló una cosmetóloga y camarera de Kentucky, las personas que en su día fueron etiquetadas como “trabajadores esenciales” son las que “mantienen el mundo en movimiento y hacen que las cosas sigan funcionando. Y somos los que nos llevamos la peor parte, si es que queda algo”.

Si nos fijamos en nuestras conclusiones sobre Washington D.C., veremos a qué se refiere. En ese distrito, los residentes negros tienen puntuaciones CORE mucho más bajas que los blancos, la mayor diferencia de este tipo en el país. En ningún estado los estadounidenses de raza negra tienen puntuaciones CORE promedios más altas que los estadounidenses de raza blanca. Tampoco hay ningún estado en el que los estadounidenses con rentas más bajas tengan una puntuación media CORE más alta que los estadounidenses con rentas más altas (a pesar de que la renta familiar no se incluye en la puntuación). Y sólo en Alaska tienen las mujeres una puntuación promedio superior a la de los hombres.

Estas diferencias persistentes nos recuerdan una vez más las profundas disparidades que no pueden ignorarse en las conversaciones sobre la economía, pero que medidas agregadas como el PIB pasan totalmente desapercibidas. Incluso, si una mejor medición no resuelve la actual desconexión entre los indicadores de primera línea y el sentimiento público, proporciona algo mucho más importante: una imagen más clara de cómo, en nuestra diversa y lejana nación, los estadounidenses construyen no sólo riqueza, sino también bienestar.