Reforma tributaria y tramitación de permisos: los nudos que enfrentan la minería y la construcción, según sus gremios

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Consejo Minero compartieron el diagnóstico sobre la complejidad que existe en Chile para obtener los permisos que permiten dar la luz verde a los proyectos que buscan impulsar los sectores de la construcción y de la minería. Ambas instancias de representación del sector privado acusaron de que este proceso es ineficiente e incierto durante diversas etapas.

“En la permisología te demoras más que en la construcción del edificio”, criticó el presidente de la CChC, Juan Vicuña, en un seminario organizado por Icare.

Además, el jefe del gremio de la construcción también apuntó a las trabas políticas que existen a ciertos proyectos y recordó el caso de Fundamenta en Plaza Egaña, comuna de Ñuñoa. “Nosotros también tenemos entes fiscalizadores que también toman decisiones ideológicas o políticas respecto a los proyectos. El caso más emblemático fue el caso Egaña, donde por WhatsApp se pusieron de acuerdo y dijeron ‘oye, la forma de votar es rechazar’, sin ningún sustento técnico”, señaló.

En tanto, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, agregó a los problemas para la inversión el escenario de demora que se genera por el descubrimiento de hallazgos arqueológicos en zonas donde se van a desarrollar iniciativas: “Para tratar estos temas arqueológicos tú tienes paralizaciones de hasta tres años en un proyecto que beneficia a la comunidad, y cuando sacas esos vestigios, nadie los quiere porque no son relevantes. Tú los llevas a un museo y no te los reciben porque no tienen valor”. El ejecutivo manifestó que el estallido social, el proceso fallido de nueva Constitución y la instalación del actual gobierno, también jugaron en contra de la inversión en la minería.

Adicionalmente Villarino criticó el proceso de la instancia del Comité de Ministros y llamó a reformularla. Esto, para que las zonas en donde se desarrollen los proyectos tengan más peso en la decisión y/o que la administración a cargo de dar o no el vamos pueda entregar su opinión en una instancia inicial a la hora de que el privado quiera desarrollar alguna iniciativa.

Por otro lado, Vicuña alertó con preocupación cómo diferentes organismo o poderes del Estado van tomando decisiones en la autorización de proyectos que, a su juicio, van más allá de sus facultades.

“Cada uno de estos poderes ha ido corriendo la valla y se han empezado a superponer a otros. Tenemos una Contraloría que está haciendo resoluciones técnicas, invalidando resoluciones que son de carácter técnico que emiten los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda. Entonces, ya la Corte Suprema ha corregido en un par de ocasiones al contralor, porque se está absolutamente sobrepasando sus atribuciones”, explicó Vicuña a modo de ejemplo.

Ante este contexto, la conclusión de la conversación apuntó a que estos son problemas que se arrastran hace tiempo, pero que no están mejorando en el actual escenario donde las proyecciones económicas apuntan a una posible contracción de la actividad este año. En ese sentido, Vicuña dijo que los proyectos que se están desarrollando bajo este contexto son de menor tamaño, y Villarino apuntó a que ojalá las dificultades para la aprobación de proyectos se pueden solucionar en el segundo proceso para redactar una nueva Constitución.

En tanto, el representante de la CChC destacó que para desarrollar la inversión el Ejecutivo debería impulsar el tema de las concesiones a privados para el desarrollo de proyectos que son del interés del Estado: “El gobierno ha dicho que quiere activar esto, pero nos falta mayor capacidad de desarrollo dentro del ministerio para poder echar a andar esto (...) y en el tema de vivienda lo mismo”.

Otros de los desafíos pendientes para Vicuña y Villarino es el de aumentar la productividad de los sectores y que el problema de la seguridad pública no siga escalando.

Royalty minero

Junto con todo lo anterior, Villarino realzó como una de las principales trabas que hoy existen para la inversión en su sector el proyecto de royalty minero que se está discutiendo como parte de la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Boric: “La única política pública que está vinculada al sector minero es la de incrementar la carga tributaria”, cuestionó.

Además, el líder del Consejo Minero criticó que esta medida de aumentar los impuestos al sector es una práctica que se arrastra desde la llegada al poder del expresidente Ricardo Lagos, hasta la actual administración. “En Chile de lo que hemos estado preocupados durante los últimos gobiernos es simplemente aumentar el trozo de la torta que se lleva”, agregó.

Sobre el contenido de la propuesta actual en discusión, Villarino señaló que están abiertos, citando a informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), a una carga tributaria “entre 38% y 44%, que nos deja dentro de un margen de competitividad razonable y no la sacrifica de manera dramática (...) Entonces, cuando el ministro (Marcel) dice 50%, se está subiendo a la parte alta, donde están nuestros amigos de la República Democrática del Congo, y yo digo, ese no es nuestro parámetro”.

Al respecto, Villarino apuntó que sus conversaciones con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no han logrado llegar a acuerdos.