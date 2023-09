Alerta por Brucella canis, extraña e incurable enfermedad en perros que está infectando a humanos.

Brucella canis, una enfermedad infecciosa que afecta a los perros, se está propagando en el Reino Unido. Ya hay tres casos de personas que han contraído la enfermedad canina que no tiene cura y puede transmitirse a los humanos a través del contacto con fluidos corporales infectados.

La enfermedad canina puede causar abortos en perras gestantes, así como infertilidad en machos y hembras. Los síntomas en los perros pueden variar y pueden incluir fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, inflamación de los testículos en los machos, pérdida de peso y otros problemas de salud. Aunque suele ser leve en los casos humanos, puede provocar meningitis y septicemia.

Según un informe del gobierno británico, desde el verano de 2020 ha habido un número cada vez mayor de informes de infección por Brucella canis en perros. Anteriormente, la mayoría de estos casos han sido importados directamente al Reino Unido desde Europa del Este.

Pero la Dra. Christine Middlemiss, jefa veterinaria del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, dijo a The Telegraph que ahora hay pruebas de que algunos perros están contrayendo la infección en el Reino Unido.

“Hemos tenido la propagación de un caso en el Reino Unido a otro perro en el Reino Unido. Es a través de la cría en perreras”, dijo Middlemiss. “No hay muchos casos, muy pocos. Pero es nuevo para nosotros”.

Brucella canis es una enfermedad endémica en algunas partes del mundo, como Europa del Este, y Rumania, que es un punto crítico para los animales infectados que llegan al Reino Unido. Sin embargo, aún no se considera endémica en este último, debido al bajo número de infecciones y todos los perros británicos que contrajeron Brucella canis se aparearon con un perro importado, tuvieron contacto con una perra importada preñada o son descendientes de una importación.

De todas formas, hay una creciente preocupación por la enfermedad, ya que tres personas se contagiaron este año y el número de pruebas en humanos realizadas por el NHS se ha duplicado.

Un informe publicado el lunes por Human Animal Infections and Risk Surveillance (HAIRS) sugirió que, aunque la enfermedad se considera de “bajo riesgo en el Reino Unido”, se recomienda que los criadores de perros y las organizaciones benéficas que importen perros del extranjero realicen pruebas para detectar la enfermedad.

“En este momento recomiendo que las pruebas voluntarias, las pruebas previas a la importación, son algo realmente sensato. Si traes perros para reproducirse, entonces tendría absolutamente sentido realizar una prueba de detección previa a la importación de esos perros”, expresó la veterinaria a The Telegraph.

Según el informe, el consejo para las personas con perros afectados es la eutanasia, que sigue siendo la única opción disponible para detener definitivamente la propagación de la transmisión. Sin embargo, la decisión sigue siendo del dueño del perro, ya que un resultado positivo de Brucella canis no es una sentencia de muerte definitiva.

Depende mucho de los casos, para las personas que no están criando perros, no tienen contacto con otros perros y no tienen hijos, es muy probable que haya un bajo riesgo de propagación. Pero en el caso de que sí críen perros, las circunstancias son diferentes.

Síntomas de Brucella canis en humanos

La Brucella canis es una enfermedad que principalmente afecta a los perros, y no es común en los seres humanos. Sin embargo, en raras ocasiones, las personas pueden verse afectadas si tienen un contacto cercano y prolongado con perros infectados, especialmente si entran en contacto con fluidos corporales infectados como la orina, la saliva y las secreciones reproductivas. También puede transmitirse a través de la ingestión de tejidos o fluidos contaminados.

Los síntomas de la enfermedad en humanos pueden incluir:

Fiebre: La fiebre es uno de los síntomas más comunes y tempranos de la infección por Brucella canis. Malestar general: Puede experimentar malestar general, debilidad y fatiga. Dolores musculares y articulares: Los dolores musculares y articulares, similares a los de la gripe, pueden ser síntomas prominentes. Sudores nocturnos: Los sudores nocturnos excesivos pueden ser un síntoma de brucelosis. Pérdida de apetito: La falta de apetito y la pérdida de peso son comunes en las personas infectadas. Dolor de cabeza: Los dolores de cabeza pueden ser otro síntoma. Otros síntomas: También puede experimentar síntomas como dolor abdominal, dolor de espalda, tos, dolor de garganta y problemas respiratorios en casos más graves.

La Brucella canina en humanos generalmente se diagnostica a través de análisis de sangre y cultivos para detectar la presencia de Brucella en el cuerpo. El tratamiento de la brucelosis en humanos generalmente implica el uso de antibióticos durante varias semanas o incluso meses, dependiendo de la gravedad de la infección.

Casos en Chile de Brucella canis

En Chile también se han registrado casos. En un estudio de la U. Católica de Temuci de 2013, por ejemplo, se utilizaron 400 muestras de perros de ambos sexos, diferentes edades y principalmente mestizos,de los cuales, cuatro, es decir, el 1% de la población estudiada, 2 hembras (0,5%) y 2 machos (0,5%) tenían B. canis.

Sin embargo, el estudio concluyo que aunque su incidencia es baja, “no deja de ser un indicador del riesgo en el que se encuentra la salud de la población humana si no se mantiene un adecuado control sanitario de las mascotas, como ocurre con los perros vagos.”