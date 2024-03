Las aerolíneas vienen por tu equipaje de mano

Bananos. Bolsos cruzados. Bolsas de compra. Almohadas y mantas.

El funcionario de la puerta de embarque de SouthWesr Airline recitó tantas cosas que contaban para el límite de dos maletas de mano en mi vuelo a Baltimore, que pensé que podría ser una ironía contra las aerolíneas Spiriy y Frontier por su rígida vigilancia policial para cobrar más tarifas.

Pero no fue una broma. Southwest silenciosamente comenzó a tomar medidas enérgicas contra el equipaje de mano el 22 de febrero, antes de la temporada alta de viajes de primavera y verano, informando a los agentes de puerta sobre los cambios en un memorando. Esta represión no se trata del tamaño de la bolsa. Se trata de cuántas bolsas tienes.

Southwest no es la única que pone los artículos personales de los pasajeros en la mira como una forma de ahorrar un valioso espacio en el contenedor y acelerar el embarque.

Los funcionarios de Delta y United también me pidieron recientemente que guardara mi pequeño bolso Lululemon en mi mochila. Un viajero frecuente de American Airlines me dijo que vio a funcionarios en la puerta de embarque en Sacramento, California, y Dallas enumerar una letanía de objetos que cuentan como artículos personales en vuelos de fin de semana a Nashville, Tennessee, el mes pasado.

Llevar todas sus cosas hasta la puerta de embarque puede ahorrarle tiempo y, a menudo, dinero, especialmente con las nuevas tarifas más altas por equipaje facturado de algunas aerolíneas. Delta se unió al club el martes, anunciando precios de US $35 por su primera maleta y US $45 por la segunda.

Pero ahora es más probable que probar los límites de equipaje de mano de las aerolíneas sea contraproducente y le haga perder un tiempo precioso cuando las aerolíneas le obligan a consolidar artículos o registrar una maleta en la puerta de embarque.

La sorpresa del Southwest

Pocas cosas resumen los continuos desafíos de la industria como la última medida de Southwest. La mayor aerolínea nacional de EE.UU. en términos de pasajeros debería tener la menor cantidad de problemas dada su generosa política de dos maletas facturadas gratis. (A diferencia del equipaje facturado, el gobierno no rastrea el volumen del equipaje de mano y las aerolíneas no lo divulgan).

Southwest se negó a discutir sus cambios en el equipaje de mano más allá de una declaración que decía que el cambio “brinda una experiencia consistente al cliente y ayuda a alinearse con las políticas de otras aerolíneas”. Un memorando a los empleados sobre los cambios señala bolsos cruzados de cualquier tamaño y almohadas y mantas, pero los empleados son libres de improvisar, dice el portavoz Chris Perry. Los representantes de Delta, United y American señalaron sus políticas de equipaje de mano cuando se les pidió comentarios.

Un avión de Southwest aterrizando n San Diego, EE.UU. Foto: Reuters

Tymali Gore, enfermera itinerante de cuidados paliativos, no podía creerlo cuando escuchó a un agente de la puerta anunciar nuevas reglas sobre almohadas, mantas y una serie de otros artículos que se consideran artículos personales a finales del mes pasado.

“Era la primera vez que escuchaba algo así”, dice.

No estaba preocupada por su equipaje de mano porque solo trae dos y mete un bolso pequeño y una chaqueta en su mochila. Pero dice que le sorprendió que Southwest no hubiera notificado a los pasajeros sobre el cambio con antelación. Southwest considera que los cambios en el equipaje de mano son una aclaración de su política existente de dos maletas y dice que no transmite tales movimientos fuera del aeropuerto.

“La gente se apresuraba, tratando de meter [un artículo personal adicional] en cualquier bolso que llevaran consigo”, dijo sobre los demás pasajeros en su vuelo desde Houston.

Se suponía que los contenedores más grandes de las aerolíneas resolverían el enigma del equipaje de mano, pero no están llegando lo suficientemente rápido.

United Airlines dice que tiene los contenedores más grandes en más de 200 de su flota principal de 664 aviones nacionales. Esperaba tenerlos en todos ellos para 2025, pero ahora dice que será en 2026 debido a problemas de suministro. Los nuevos aviones de Southwest cuentan con contenedores más grandes, pero comenzaron a llegar hace sólo un año y aparecen en sólo 78 de más de 800 aviones. La aerolínea anunció recientemente planes para modernizar aviones más antiguos con contenedores más grandes, pero eso no comenzará hasta 2025 y llevará varios años.

Los rigurosos en la puerta

En el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor el lunes por la mañana, una pasajera de Southwest con destino a Pittsburgh se sintió confundida cuando el agente de la puerta de embarque le dijo que sólo podía llevar dos maletas. Señaló su bolso y su pequeña maleta. El agente señaló su riñonera negra Under Armour y le pidió que la guardara en el bolso. Lo mismo les ocurrió a otros dos pasajeros, todos ellos del primer grupo de embarque.

El agente de la puerta de embarque llegó incluso a advertir a los pasajeros que mantuvieran el artículo extra en la bolsa hasta que estuvieran en el avión o se arriesgarían a que revisaran la bolsa más grande en la puerta.

Las aerolíneas suelen indicar en sus sitios web qué artículos cuentan o no para el límite de dos maletas. El sitio web de Southwest dice que los artículos personales también incluyen maletines, cámaras, contenedores de comida o computadoras portátiles. Se excluyen las almohadas para el cuello y los alimentos en envases desechables que se consumirán durante el vuelo.

United y Delta enumeran carteras, mochilas y bolsas para computadoras portátiles como ejemplos de artículos personales, pero también señalan varios artículos que no cuentan para el límite, incluidos artículos para leer, comida y otros artículos comprados en el aeropuerto, paraguas y cámaras.

American, que dice que el 81% de sus aviones principales tienen contenedores más grandes, no incluye ningún obsequio de artículos personales más allá de los estándar, incluidos asientos para el automóvil, coches, bolsas de pañales y dispositivos médicos.

Scott Reynolds es un viajero frecuente de American Airlines en el norte de California. Dice que percibió una nueva escritura en el equipaje de mano en dos vuelos a Nashville durante el fin de semana del Día de los Presidentes, con largas listas de artículos que contaban como artículos personales. (La aerolínea dice que su reglamento no ha cambiado). Lo que le molestó aún más fue que los agentes de puerta evaluaban, literalmente, las maletas de los pasajeros mientras abordaban.

“Están poniendo cada bolso en el medidor”, dice, incluido su bolso Travelpro.

Reynolds, propietario de una agencia de marketing, dice que la única otra vez que le pasó eso fue en las tiendas de descuento Ryanair y Spirit, ambas hace años. American dice que usa medidores cuando las bolsas parecen demasiado grandes.

“Conozco las reglas. Me adheriré”, dice. “Pero detestó esta experiencia en la puerta de embarque”.