Miembro del consejo asesor del Minsal por coronavirus tras anuncio de suspensión de clases: ”Para nosotros fue una sorpresa"

Esta mañana, Pablo Vial, miembro del consejo asesor del Ministerio de Salud para el Covid-19 y director del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo, se refirió en Radio Duna al paso a la fase tres, esto luego de que el día de ayer el Presidente Sebastián Piñera junto a autoridades de Educación y Salud anunciaran la suspensión de clases por dos semanas en jardines infantiles y colegios municipales, subvencionados y particulares.

Según explicó, cada fase tiene objetivos sanitarios. “Por ejemplo, cuando no tenemos casos, el objetivo es evitar que entren casos. Cuando tenemos casos importados, que es la segunda fase, es evitar que esos casos se transmitan a chilenos localmente”, expresó. “Aquí, pueden ser familiares, compañeros de trabajo, etc. En la fase 3, en que ya tenemos casos importados, que lo han transmitido aquí en Chile a personas cercanas”.

De acuerdo al experto, el objetivo ahora para no pasar a la fase 4, es que esas personas, esos “clústers familiares”, según indicó, no se transmitan a la comunidad.

“Y el indicador que tenemos que eso está sucediendo es cuando tenemos un caso que no podemos explicarlo quién se lo transmitió. No fue un familiar que viajó al extranjero, no tuvo contacto con un caso específico, y aparece en algún lugar y no sabemos de dónde salió”, explicó.

“Ahí tenemos una transmisión en la comunidad que ya no podemos trazar de un caso índice que viajó al extranjero o un caso que conocíamos”.

Suspensión de clases

Con respecto a la suspensión de clases que anunció el Presidente Sebastián Piñera - esto, posterior a que el Consejo Asesor recomendara la no suspensión de clases por lo menos hasta que iniciara la semana - Vial indica que ellos como consejo asesor discutieron el tema y se lo expusieron al mandatario.

“En lo que estábamos todos de acuerdo es que es una medida muy efectiva para disminuir la transmisión, es una medida aconsejable. El momento en que se aplica es un dilema", detalló. “Y ese dilema hay que resolverlo con buena información y teniendo muy claro las consecuencias que va a tener, porque es un irrupción importante desde el punto de vista social”.

Según explicó, la suspensión de clases “es una medida efectiva”, sin embargo, “tiene que aplicarse en un umbral específico”, y éste tiene que ser evaluado por el Minsal y la Presidencia.

“En ese momento, el domingo en la mañana, por el hecho de que la mayoría de los casos que hemos visto han estado en contacto con un caso, y han habido agrupaciones familiares donde hay casos, nos parecía que los colegios específicamente - no tanto las universidades a lo mejor - no estaban siendo un lugar en donde se estuviese transmitiendo el virus”, indicó.

“Pudiese ser que hoy día se demostrara que sí, o que mañana se demostrara que sí, entonces para dar oportunidad para vacunar contra la influenza, para preparase contra la contingencia, y a las familias para prepararse para la contingencia, la opinión mayoritaria del grupo asesor fue decirle al Presidente ‘nosotros pensamos que el umbral esta cerca, pero hoy día domingo no se ha alcanzado’ ", agregó.

Sobre el punto de prensa en sí, en donde expresaron que no recomendaban por el momento la suspensión de clases, y que luego se anunciara por parte del Gobierno la suspensión de todas formas, el experto del grupo asesor indicó que para ellos “fue una sorpresa”.

“Nosotros le preguntamos al Presidente si nosotros teníamos que hablar con la prensa, y él dijo una cosa muy importante: ‘ustedes son libres de decir lo que ustedes opinen’.”

“El punto de prensa creo que estuvo un poco de más. Se tomó otra decisión, y es totalmente legítimo”, expresó. “Personalmente tuve una frustración, pero está superada”.

“Etapa de transición”

Sobre qué se debe hacer en este período de suspensión de clases, Vial indicó que como país estamos en “una etapa de transición” en cuanto al Covid-19, ya que podemos ver varios casos extremos como el de Italia y España en donde todos se quedan en sus casas y no salen a las calles.

“Suspender las clases significa que los estudiantes se queden sus casas", expresó.

Sobre los llamados a movilizaciones, indicó, las congregaciones de personas no se recomiendan.

“Desde el punto de vista virológico y de salud pública, esos son ocasiones de transmisión del virus y crecimiento de la epidemia, y nosotros llamamos evitar tanto las reuniones como los eventos y suspensión de clases como manera efectiva”, indicó.

“Yo creo que en este momento el sentido común le indicaría a la mayoría de las personas de las personas que no asista a eventos masivos... aquí hay un asunto de responsabilidad personal y un asunto de responsabilidad social y familiar”, agregó.