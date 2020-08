Claudia Mojica, representante del PNUD en Chile, por plebiscito: “Regular el gasto es necesario para nivelar la cancha y garantizar la justa competencia política”

A comienzos de semana, el Programa para las Naciones Unidas (PNUD) en Chile dio a conocer una minuta llamada “Procesos electorales y COVID-19: consideraciones a partir de la experiencia internacional”.

En el documento contiene 16 puntos esenciales sobre cómo fomentar la participación de instancias electorales en el contexto de la pandemia. En esta entrevista, Claudia Mojica, representante residente del PNUD en Chile explica alguno de estos puntos y advierte de los asuntos pendientes para tener un plebiscito seguro en octubre.

¿Qué motivó al PNUD a desarrollar esta minuta donde se exponen experiencias internacionales sobre elecciones durante la pandemia?

El PNUD trabaja en todo el mundo para fortalecer la democracia y entrega asistencia a procesos electorales como parte del Sistema de Naciones Unidas. En seguimiento a la invitación que las autoridades nacionales nos hicieran para acompañar la Mesa de Trabajo para un Plebiscito Seguro, pensamos que la experiencia en otros países, y las recomendaciones de las entidades de Naciones Unidas y distintos organismos internacionales, serían una contribución para las decisiones que se deben tomar en Chile para organizar elecciones seguras y participativas mientras se mantengan los efectos de la COVID-19.

La decisión del gobierno y Servel de realizar el plebiscito en un día, extender los horarios de votación e implementar medidas sanitarias, ¿va en la línea correcta respecto a otros casos?

Efectivamente, en la minuta se plantea la necesidad de implementar medidas para resguardar la seguridad tanto de electores como de trabajadores electorales y que las medidas deben también asegurar el cuidado en la custodia de los votos para cuidar la integridad de los resultados. Hay diversas opciones que pueden utilizarse para disminuir aglomeraciones y extender la jornada es una de ellas. Es esencial generar condiciones de seguridad y comunicarlas a la ciudadanía para asegurar alta participación.

En la minuta del PNUD se establece que no se debe innovar en procesos eleccionarios si es que no han implementado con anterioridad cambios como el correo anticipado o el correo postal. ¿Por qué no se puede innovar en ese sentido?

Existen opiniones según las cuales se puede cambiar muchas cosas en tiempos excepcionales, pero la experiencia internacional muestra que cualquier modificación a procesos electorales debe tener amplio apoyo y legitimidad ciudadana, y haber sido probada para asegurar que puede funcionar bien, que se entienden sus posibles efectos, que se puede prever todos los imprevistos. Por ello la recomendación de las entidades especializadas es introducir cambios significativos de manera gradual, evaluar cómo funciona y luego expandir.

Quedan menos de 80 días para el plebiscito, ¿cuáles son los principales asuntos que urge reformar antes de octubre?

Las autoridades nacionales están avanzando significativamente. Entre los temas que aún quedan por terminar está el definir los cambios legales necesarios para poder tomar las medidas requeridas para resguardar la seguridad, integridad y una amplia participación electoral. Establecer una mesa de trabajo permanente para acompañar el proceso, que pueda asesorar la planificación para distintos escenarios dependiendo de cómo evoluciona la pandemia. Contar con un protocolo sanitario discutido con todos los sectores concernidos. Finalmente, considerando la necesidad de distanciamiento social y las cuarentenas, también es necesario pensar en cómo regular las campañas en este nuevo escenario para asegurar igualdad de condiciones y de acceso a información.

Uno de los temas pendientes es el financiamiento. El gobierno ha mostrado disponibilidad para regular los aportes de personas jurídicas y del extranjero. Sin embargo, aún falta regulación sobre límite de gastos y campaña a través de redes sociales. ¿Qué tan relevante es legislar en esta materia?

En el contexto de la pandemia, introducir la regulación pendiente es aún más necesario. Sin posibilidad de hacer campaña amplia en terreno, la acción se trasladará al espacio de los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales donde el acceso para obtener cobertura y dar a conocer propuestas es desigual. Regular y financiar el gasto es necesario para nivelar la cancha y garantizar la justa competencia política.

Uno de esos puntos es qué hacer con las personas que tienen covid y cómo garantizar su derecho a voto. ¿Qué mecanismo se podría implementar?

En esto hay experiencias variadas en distintos países. No son decisiones sencillas, se requiere lograr un equilibrio entre garantizar condiciones sanitarias adecuadas y el pleno ejercicio de derechos civiles y políticos. Es muy importante que se den las condiciones para que todas las personas puedan participar y evitar medidas que impidan el ejercicio del sufragio de ciertos grupos. Sin mecanismos de voto no presencial, se debe buscar un distanciamiento adecuado de mesas de votación, también es importante tomar medidas para resguardar los medios de traslado de las personas hacia lugares de votación.