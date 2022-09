A 24 horas del plebiscito: ¿Qué piensan los chilenos sobre el voto obligatorio?

Voto obligatorio. Esa es la gran novedad que marcará el plebiscito constitucional de este domingo 4 de septiembre. En menos de 24 horas todos los chilenos mayores de 18 años, que habiten en el territorio nacional, tendrán que llegar hasta su local de votación, acercarse a su mesa y emitir su voto en la urna.

Este elemento -la obligatoriedad del sufragio- es el ingrediente que le está aportando una dosis importante de incertidumbre a este referéndum. Por lo mismo, Criteria se interesó en sondear cuál es la percepción de los chilenos ante el voto obligatorio de este domingo. Para eso aplicó una encuesta a un panel online para saber qué es lo que se piensa respecto de este deber cívico. En el panel participaron mil personas. Fueron hombres y mujeres, mayores de 18 años y de los grupos socioeconómicos A, B, C y D. La encuesta se aplicó entre el 26 y 30 de agosto.

El estudio arroja que casi el 100% de los participantes sabe que el voto es obligatorio (ver infografía). “Lo que vemos en el último sondeo, principalmente, es una toma de conciencia importante en las personas respecto de la obligatoriedad del voto para el plebiscito de este domingo. Prácticamente todas las personas encuestadas tienen conocimiento sobre esto y eso ha significado un salto importante respecto de nuestra medición anterior en junio”, afirma el director de cuentas del área de Asuntos Públicos de Criteria, Diego Córdova.

La cifra viene acompañada de una sensación generalizada de que irá más gente que de costumbre a las urnas. De hecho, seis de cada 10 personas creen que, en realidad, será mucha más la gente que acudirá a votar este domingo. “En cierta medida esto da cuenta de que esta elección ha suscitado un interés o al menos un involucramiento importante en las personas”, comenta Córdova.

¿Deber cívico o multa?

Criteria también indagó en las motivaciones que tendrán las personas para asistir a votar en el plebiscito de salida. Los resultados muestran que los encuestados, mayoritariamente, se inclinan por la opción que plantea que la gente se movilizará a sus locales para cumplir con su deber cívico. En tanto, un 42% de los encuestados cree que las personas irán más bien por miedo a ser sancionadas, dada la obligatoriedad del voto.

El sondeo, además, midió cuál es la percepción de sanciones efectivas en caso de no asistir a votar. Esto, debido a que para todas las personas que no voten, y que no se excusen por alguna de las causales establecidas, los Juzgados de Policía Local de cada comuna deberán tramitar multas que van desde $ 27 mil hasta $ 167 mil.

Los resultados muestran que una mayoría importante de las personas -66% de los encuestados- sí cree que habrá multas efectivas. Córdova agrega que al desglosar ese dato por identificación política se aprecia que “la gente que se identifica con la derecha es más escéptica que el resto de los encuestados respecto de la existencia de sanciones efectivas”.

¿Disminuirá la abstención?

“A priori uno podría suponer que sí acudirá más gente a votar este domingo”, opina el director de cuentas de Asuntos Públicos de Criteria.

Para finalizar, Córdova agrega: “La toma de conciencia casi absoluta respecto de la obligatoriedad, sumado a cerca de un 66% de las personas que cree que de no acudir a votar será motivo de una multa, dan cuenta de los incentivos para que un porcentaje importante de personas asista a sus locales de votación. Si en el plebiscito de entrada tuvimos una participación cercana al 51% y en la segunda vuelta pasada estuvimos cercanos al 56%, en esta ocasión indudablemente deberíamos tener un porcentaje mayor a estos números”.