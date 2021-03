Pauline Kantor (Evópoli): “La eutanasia, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental se deben plebiscitar”

Busca ser elegida como una de las constituyentes por el distrito 11 en las próximas elecciones de abril. La exministra Pauline Kantor, militante de Evópoli, se ha desplegado lo más que puede en los últimos días que restan de campaña y, en esta entrevista, plantea que hay derechos que se deben incorporar en la nueva Constitución. Además, propone que en la nueva Carta Magna quede establecido que se realicen plebiscitos nacionales para tres temas que considera que son parte “de la intimidad” de cada persona: eutanasia, matrimonio igualitario y adopción homoparental.

¿Qué es lo que, a su juicio, se debe mantener de la actual Constitución?

Hay muchas cosas que se deben mantener de la Constitución, sobre todo, cuando hablamos de las libertades. Las libertades individuales, el derecho a propiedad, la libertad en la educación, la libertad para emprender. Después, por otro lado, las autonomías institucionales. Es fundamental mantener la autonomía del Banco Central, del Tribunal Constitucional.

¿Cree que se tienen que incorporar nuevos derechos?

Tenemos que avanzar en materia de derechos sociales, de eso no tengo ninguna duda. Creo que el acceso a una vivienda digna es algo que se tiene que incorporar (…). Y en la Constitución sí se tiene que hablar de la importancia de la responsabilidad fiscal y que estos derechos no se garanticen a través de la justicia, sino que sean garantizados a través de cómo se van a implementar.

En RN plantean que debe quedar garantizado tener una pensión con un piso mínimo en la línea de la pobreza. ¿Comparte eso?

Creo que en la Constitución van los mandatos y los lineamientos, pero la Constitución no debe establecer montos respecto de una pensión.

En Evópoli plantean que se debe avanzar hacia un régimen semipresidencial. ¿Por qué cree que eso es relevante?

Creo que tenemos que buscar un sistema que nos permita formar mayoría, que represente el sentir del electorado y que haya una estrecha colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, si vemos hoy día lo que está pasando, que es más ilustrativo de este callejón sin salida que estamos con este sistema hoy día de gobierno, donde no conversan un sistema proporcional con el presidencialismo, o híper presidencialismo que tenemos.

¿Cree que las atribuciones actuales del Presidente son muchas?

Tenemos que buscar, más bien, cómo se trabaja en forma colaborativa entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque al final depende de la relación entre ambos y del sistema electoral para que el país funcione y un programa de gobierno se pueda implementar.

Si sale electa usted como constituyente, ¿tiene algún tema que sea como su bandera más importante?

A ver, tengo varios temas. Uno de ellos es la colaboración pública-privada en beneficio de la comunidad. Es decir, son siempre tres actores y acá más que subsidiario o solidario, creo que debe ser una relación complementaria donde tienen que existir tres palabras que para mí son clave: la transparencia, la probidad y la fiscalización.

¿Cree que la Constitución debe garantizar una mayor participación ciudadana?

Es una de las peticiones que más hacen las personas cuando uno está en la calle y creo que hay que hacerse cargo de eso. Hay dos formas de hacer eso. Una de ellas es que la Constitución tenga un mandato claro respecto de las consultas comunales y que estas sean vinculantes, es decir, que los vecinos puedan ser protagonistas de sus prioridades. Y después, por otro lado, creo que hay temas que se vinculan directamente con nuestra intimidad y eso también me lo han manifestado mucho, las personas con que he estado conversando en los puerta a puerta. Con eso a qué me refiero, con temas como la eutanasia, el matrimonio igualitario o la adopción homoparental. Siento que cada chileno debe tener la oportunidad de expresar su postura y eso creo que debe quedar reflejado en la Constitución. La eutanasia, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental se deben plebiscitar y que cada chileno exprese su sentir.

¿Estos plebiscitos deben quedar establecidos en la Constitución y tienen que ser a nivel nacional?

Sí. Con estos temas que tienen que ver con nuestra intimidad, yo creo que sí. Son plebiscitos a nivel nacional y eso es algo que he recogido de muchas personas.

¿Y deben ser vinculantes?

Sí, vinculantes, absolutamente (…). El principio tiene que ser respetado y convertirse en ley.

¿Cree que el aborto libre también debería plebiscitarse?

A lo mejor a futuro podría ser. Creo que hoy día lo que pasa es que acabamos de tener una ley al respecto. Hoy día hay otros temas que también de los cuales hay que hacerse cargo (…). Lo que sí creo que es fundamental y lo afirmo también con mucha fuerza, que la Constitución debe asegurar y garantizar el derecho a la vida de todas las personas que considera el niño que está por nacer.