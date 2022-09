Palabras al cierre del primer tiempo del proceso constituyente: seis voces con ideas y aprendizajes para un segundo órgano redactor

El trabajo del nuevo órgano debe ser más eficiente y propiciar una potente deliberación. No sería necesario que la discusión comience desde cero y podría tomar en cuenta los aspectos valorados positivamente de las constituciones y los procesos previos. Asimismo, e inicialmente, podrían identificarse los mínimos compartidos que constituyan un marco a partir del cual se discutan los asuntos más complejos y controvertidos. Por otro lado, podría considerarse un órgano con menos integrantes, sin tantas comisiones especializadas y que, en estas últimas, los acuerdos se adopten por mayorías calificadas para que así se minimicen los espacios para propuestas excéntricas e identitarias, y para promover consensos antes de votar en el pleno. La tarea de armonización podría ser permanente y la secretaría técnica configurarse como una instancia de asesoría especializada de los futuros constituyentes.

Desde que la Constitución de 1980 entró en vigor, un sector ha aspirado a reemplazarla. Sin perjuicio de que los intentos han fracasado, el proceso constituyente sigue abierto. La inquietud por un cambio constitucional permanece, incluso tras el plebiscito que rechazó la propuesta de texto constitucional. La legitimidad de este nuevo intento dependerá de un diseño que modele un proceso institucional, democrático, participativo, representativo e inclusivo de todos los sectores de la sociedad. Un mínimo, por ejemplo, es que se lleve adelante por un órgano electo para ese fin, con una integración paritaria. Un eslabón del proceso que no debe quedar suelto es el desarrollo de una intensa etapa informativa que indique responsables y recursos para llevarla a cabo.

La tercera lección es procedimental. En la Convención las propuestas de normas eran admitidas y aprobadas por las comisiones y, luego, pasaban al pleno. Las comisiones decidían por mayoría y el pleno por 2/3. Esto significó mucho tiempo perdido en propuestas que rebotaban y rebotaban en el pleno. En el nuevo órgano, la propuesta o ‘idea de legislar’ debería ser aprobada en general por el pleno y, luego, pasar a la respectiva comisión para su elaboración pormenorizada, y volver al pleno. Para aprobar la ‘idea de legislar’, el pleno podría votar con un quórum algo menor que para aprobar definitivamente la norma. Así se le daría fluidez al proceso, pero con un filtro necesario que la Convención no tuvo.

La segunda es que exista una secretaría técnica potente, que trabaje desde el primer día asesorando a todos los miembros del órgano. Esto no ocurrió en la Convención: la secretaría técnica se instaló tarde y tuvo un papel menor. Probablemente esto contribuyó a exacerbar la fragmentación temática derivada de tanto convencional empujando su propia causa.

La primera es reducir el componente identitario del nuevo órgano, para evitar su atomización en causas específicas. En esto ayuda la regla electoral: no se debe permitir a los independientes correr en listas, sino que, como ha sido la tradición, individualmente o en cupos de partidos.

Los procesos constituyentes exitosos hechos en democracia -aquellos que fortalecen la democracia con un engranaje que le permita cumplir con las expectativas de la ciudadanía, tanto por las instituciones que establece como por el rumbo que propone- nacen de acuerdos amplios sin exclusiones. Sin embargo, un acuerdo representativo inclusivo puede no ser suficiente y este debe buscar raíces en la sociedad que haga que la ciudadanía empatice y defienda dicho acuerdo. En suma, acompañar el proceso de deliberación con espacios de participación es un esfuerzo que bien vale la pena para la estabilidad constitucional futura.

Los partidos con representación parlamentaria tienen nuevamente un rol clave para dibujar cuál será el camino que nos permita tener un nuevo texto constitucional. Hemos recorrido un largo trayecto que nos ha hecho madurar y nos permite no empezar de cero. El proceso participativo para las bases de una nueva Constitución impulsado por la Presidenta Bachelet, el acuerdo político del 15 de noviembre de 2019 y la experiencia de la Convención Constitucional reciente nos dejan aprendizajes de forma y de fondo sobre los cuales seguir.

Francisco Soto: “El resultado del plebiscito del 4 de septiembre nos demostró que la legitimidad de origen no basta”

El resultado del plebiscito del 4 de septiembre nos demostró que la legitimidad de origen no basta. Que para lograr el anhelado objetivo de una Constitución validada por el pueblo, esta debe estar acompañada de una legitimidad de ejercicio. Vale decir, que la participación ciudadana no se agota con la elección de representantes, sino que continúa durante el proceso de elaboración del texto constitucional.

Guillermo Larraín: “El compromiso de redactar una nueva Constitución no puede hacerse de cualquier forma”

La promesa que se hizo a la ciudadanía que apoyó el Rechazo es que eso era necesario para rehacer un proyecto de Constitución. Los actores políticos deben honrar este compromiso. En principio, hay señales positivas en esta dirección. Sin embargo, hay un debate agrio sobre cómo hacerlo. Algunos dicen una comisión de expertos o que lo haga el Congreso.

Otros señalan una nueva Convención electa, pero con reglas que aprendan de los errores de la primera, por ejemplo, cambiando la forma de participación de independientes y de pueblos originarios y con un debido acompañamiento de un equipo asesor del más alto nivel técnico. Yo me quedo lejos con esta opción, porque el compromiso de redactar una nueva Constitución no puede hacerse de cualquier forma.

La razón tiene que ver con la respuesta a la pregunta ¿qué rol juega la Constitución en el siglo XXI? En economía institucional, entendemos el rol de una Constitución como la última barrera formal que sirve para enmarcar comportamientos individuales desestructurados y caóticos para hacerlos coherentes con el interés social.

Para que ello pueda ocurrir, quienes se vean afectados por las limitaciones y deberes que imponga la Constitución deben entender que son restricciones no arbitrarias, sino legítimas. Sin legitimidad tales límites son porosos y las personas los sobrepasarían. Aun si tuviera calidad técnica, sin legitimidad la Constitución no logrará enmarcar los comportamientos individuales de una manera pro social. Sin legitimidad es (casi) como si no hubiera Constitución.