Barcelona vs. Real Betis: cuándo y dónde ver en vivo el partido por La Liga

El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo tendrán un duro rival este fin de semana por la Fecha 5 de La Liga de España, al enfrentarse al Barcelona, actual campeón del torneo.

El cuadro dirigido por el chileno viene de ganar su último duelo frente al Rayo Vallecano por 1-0 en casa, con un solitario gol de Willian José a los 53 minutos del partido. Con el triunfo, el club de Sevilla se encuentra con 7 puntos en la tabla de posiciones.

Por parte del Barcelona, el actual campeón de La Liga, derrotó al Osasuna por 1-2 de visita, en un duelo que se definió al final. Los goles los hicieron Jules Koundé finalizando el primer tiempo, luego Ezequiel Ávila a los 76 minutos y Robert Lewandowski a los 86 minutos con un tiro de penal. Con este resultado el cuadro Culé quedó con 10 puntos en la tabla.

El encuentro de los Azulgranas y los Verdiblancos juntará a los tres máximos goleadores del torneo español. Claudio Bravo, ex jugador del Barcelona, ha estado con complicaciones físicas los cuales no ha podido superar. A pesar que tras el parón de fecha FIFA se pensaba que podría estar al 100%, estos días no ha entrenado con el equipo, por lo que es poco probable que juegue el partido.

Dónde ver el partido del Barcelona vs. Real Betis. Foto referencial. Reuters.

¿Cuándo y a qué hora es el partido del Barcelona vs. Real Betis?

El duelo entre el Real Betis y el Barcelona se jugará este sábado 16 de septiembre, a las 16:00 horas, en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Cabe recordar que el cuadro Azulgrana jugará toda esta temporada en dicho recinto debido a que el Camp Nou se encuentra en reparaciones.

¿Dónde ver el partido del Barcelona vs. Real Betis?

El duelo del Barcelona y el Real Betis de los chilenos se podrá ver en vivo por la transmisión de ESPN y por el servicio de streaming de Star+.

